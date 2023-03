Prisveksten i USA avtar: – Argumenterer for at de velger å holde renten i ro

Inflasjonen i USA fortsetter å dempe seg.

Prisveksten i USA endte på 6 prosent i februar målt mot samme måned i 2022.

Det viser nye tall fra USAs byrå for økonomisk analyse.

Inflasjonstallet er det samme som økonomene på forhånd ventet, ifølge Bloomberg-estimater.

Dermed fortsetter inflasjonen i USA å dempe seg.

Kjerneinflasjonen, som måler prisveksten sett bort fra mat- og energivarer, havnet på 5,5 prosent – også den som ventet.

I januar landet kjerneinflasjonen på 5,6 prosent, som var sterkere enn ventet.

– Ikke helt gode tall

Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken sier at selv om prveksten totalt sett var som ventet, økte kjerneinflasjonen noe mer enn ventet på forhånd.

– Disse tallene er litt underordnet det andre som skjer nå. Du kan si at totaltallene kom inn som ventet, men ser vi på månedsveksten i kjerneinflasjonen så var den litt sterkere enn ventet. Det er ikke helt gode tall, sånn sett.

Han sier det ikke var veldig sterke reaksjoner i rentemarkedet etter at tallene kom, men at forventingene er litt opp fra bunn.

– Det har vært mer tvil om det kommer renteheving fra sentralbanken i det hele tatt. Nå er forventingene litt opp fra bunn, så markedet priser inn en sannsynlighetsovervekt for heving. Det innebærer at markedet ser omtrent 80 prosent sannsynlighet for at Fed hever med 25 punkter neste uke.

Hov sier at husleiene ser ut til å ha dratt opp tallene i februar, men at dette er midlertidig.

– Dermed ikke så sterk kjerneinflasjon som først inntrykk av. Men renteforventingene, som har tatt seg opp noe fra bunnen igjen, holder seg oppe etter tallene.

Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken.

Uro i banksystemet

Tallene er viktige når Federal Reserve Federal Reserveden amerikanske sentralbanken (Fed) skal vurdere rentenivået.

– Det er helt klart at uroen i dagens situasjon argumenterer for at de velger å holde renten i ro. Likevel er renteforventninger litt opp fra de aller laveste, og det prises inn for sannsynlighetsovervekt for renteheving, sier Hov.

Det har vært mye turbulens i markedet de siste dagene etter at tre amerikanske banker kollapset på få dager.

Etter uroen i banksystemet, venter ikke storbanken Goldman Sachs lenger renteheving i USA neste uke. Den brede forventningen er nå en økning på 0,25 prosentpoeng.

En dobbel renteheving, som var forventningen i forrige uke, er nå helt utelukket. Det sa sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken til E24 mandag.

Samtidig er rentehevinger en måte å få bukt med den skyhøye inflasjonen på. Prisveksten i februar er fortsatt langt over Feds mål om en prisvekst på 2 prosent.

Sterkere enn ventet i januar

I januar sank prisveksten i USA til 6,4 prosent, ned fra 6,5 prosent i desember.

Selv om inflasjonen var høyere enn ventet i forrige måned, fortsatte den dermed å roe seg noe.

Prisveksten i USA kom i fjor opp på de høyeste nivåene på flere tiår, men har stort sett dempet seg de siste månedene.