Enighet om coronakrisepakke – forhandler fortsatt om budsjett

De 27 EU-landene skal ha blitt enige om hvor store tilskuddene til den omstridte gjenreisningspakken skal være, opplyser flere EU-diplomater.

I mai foreslo Tysklands forbundskansler Angela Merkel og Frankrikes president Macron at overføringene skal være på 500 milliarder euro. Vis mer FRANCOIS LENOIR / POOL / REUTERS POOL

Publisert: 20. juli 2020

Det melder NTB mandag kveld.

Opprinnelig krevde Nederland, Sverige, Danmark og Østerrike, også kjent som «de sparsommelige», at all krisehjelp måtte gis som lån. Etter hvert har de godtatt en kombinasjon av lån og tilskudd.

På forhandlingenes fjerde dag skal landene ha blitt enige om at tilskuddene skal være på 390 milliarder euro, drøyt 4.100 milliarder kroner, ikke 500 milliarder euro som opprinnelig foreslått, opplyser EU-diplomater.

Spørsmålet om coronatilskuddene er et av flere betente spørsmål som gjenstår. Blant annet er det vanskelige forhandlinger om langtidsbudsjettet og vilkårene knyttet til gjenreisningspakken.

Flere utsettelser

Enigheten om coronakrisepakken kommer etter at nyhetsbyrået Reuters mandag ettermiddag meldte at EU-toppmøtet er utsatt for tredje gang, fordi EU-president Charles Michel forsøker å finne kompromisser, slik at det kan bli enighet om krisepakken til fattige land.

Denne helgen ble det avholdt EU-toppmøte i Brussel der lederne diskuterte et krisepakke som etter planen skal være på 750 milliarder euro. Pakken skal brukes for å stimulere europeisk økonomi i gjenåpningsfasen.

Men coronaviruset har skapt politisk debatt. Mandag morgen ble det pause i forhandlingene, uten at partene hadde blitt enige om den kritiske coronakrisepakken og langtidsbudsjettet for 2021–2027.

I løpet av helgen ble det tydelig at forslaget om krisehjelp til de hardest rammede landene møter motstand fra de såkalte «fire nøysomme» landene: Sverige, Danmark, Nederland og Østerrike.

Ifølge DNB Markets var nøkkelspørsmålet hvor stor del av en samlet krisepakke som skulle være direkte overføringer og hvor mye som skulle være lån.

– I mai foreslo Tysklands forbundskansler Angela Merkel og Frankrikes president Macron at overføringene skal være på 500 milliarder euro, noe Spania og Italia naturlig nok støtter. Siden har dette blitt justert ned til «minst 400», men de «nøysomme fire» ønsker ikke at overføringene er større enn 350 milliarder euro, noe som altså gjorde at partene ikke kom til noen enighet i helgen, skrev DNB Markets i en kommentar mandag og fortsatte:

– Ettersom det nå er 50 milliarder euro som skiller de to forslagene, ser det likevel ikke helsvart ut.

Nå er altså landene kommet til enighet om krisepakken, men forhandler fortsatt om blant annet langtidsbudsjettet og vilkårene knyttet til gjenreisningspakken.