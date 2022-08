2016: Elon Musk besøkte også Norge i 2016. Her med daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Mens vi venter på Elon

Verdens viktigste influencer får energihovedstaden til å holde pusten.

Torbjørn Røe Isaksen Samfunnsredaktør

Kanskje ikke siden megastjernen Justin Bieber bodde i huset til volleyballstjernen Bjørn Maaseide på Eiganes, har det vært slik summing i oljebyen.

Når olje- og energimessen ONS åpner i dag, er Hans Kongelige Høyhet kronprinsen til stede. Men det er ingen tvil om hvor oppmerksomheten er rettet.

Ikke mot en vanlig kronprins

Men mot kongen av tech, selve «technoking» som han rent faktisk blir titulert i programmet, Elon Musk.

Grunnleggeren av Paypal, Tesla og SpaceX er på papiret en vellykket forretningsmann, gründer og investor. Verdens rikeste mann er verdt rundt et norsk statsbudsjett.

Men Musk har også fått status som en visjonær tenker, en slags ideolog for den nye økonomien med alle dets uendelige muligheter.

Musk er rett og slett verdens aller største influencer.

Gjennom svært aktiv kommunikasjon utad, bidrar han til å snakke opp aksjekurser og kan nærmest egenhendig gi selskaper eller produkter et løft.

Som da han omfavnet kryptovalutaen Dogecoin, eller ga et midlertidig hopp til Manchester United etter en spøkefull antydning om at han ville kjøpe klubben.

Han bruker den samme strategien nådeløst i den betente runden rundt det mulige oppkjøpet av Twitter.

Søndag kveld var nervøsiteten påtagelig hos noen av ONS-arrangørene. For var Elon Musk virkelig på vei?

Elon Musks privatfly følges av flere kontoer på blant annet Twitter. En av de pålitelige skal være ElonJet som følger hans Jet (N628TS) via offentlig tilgjengelige data.

Og søndag kveld meldte kontoen at Musks privatjet hadde landet i Los Angeles, California. Solskinnsstaten.

Kanskje skulle verdens viktigste næringslivsmann på den legendariske festivalen Burning Man som startet i går? Kanskje var det noe annet. Uansett tikket klokken ubønnhørlig videre.

Et kvarter over midnatt kom den forløsende beskjeden på Twitter: Going to Sola, Rogaland, Norway (ENZV, Stavanger Airport).

Kongen av tech var på vei.