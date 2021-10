Databrikker er Taiwans gull

Taiwan, som står midt i en stadig mer opphetet konflikt med Beijing, dominerer det globale markedet for databrikker fullstendig.

Databrikker finnes i alle slags produkter og er blitt en nødvendighet for å holde samfunnets hjul i gang. Taiwan er verdens fremste produsent. Vis mer

NTB-Ole Morten Eriksen

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Mange analytikere peker på Taiwans verdensledende brikkeindustri som en av faktorene i striden med Kina.

Kina har den siste tiden økt presset på den selvstyrte øya kraftig. Kinesiske militærfly opptrer stadig mer utfordrende. I en tale lørdag lovte Kinas president Xi Jinping at en gjenforening med Taiwan «vil og kan bli realisert».

Samtidig er også Vestens interesse for Taiwan stor. USA har lenge støttet myndighetene militært. Wall Street Journal avslørte i uka som gikk at et tjuetall soldater fra det amerikanske marineinfanteriet er blitt sendt til øya for trene opp bakkestyrker.

Det kinesiske presset bekymrer taiwanske myndigheter sterkt, og forsvaret er på tå hev.

– Situasjonen nå er den mørkeste siden jeg gikk inn i militær tjeneste for over 40 år siden, sa Taiwans forsvarsminister Chiu Kuo-cheng i øyas lovgivende forsamling onsdag, ifølge AFP.

Kraftig vekst

Taiwan har aldri formelt erklært uavhengighet fra Kina. De to partene har levd separat siden kommunistene vant den kinesiske borgerkrigen i 1949.

Konteinere på havna i Keelung i Taiwan. Landets produksjon av databrikker var i 2020 verdt nær 1.000 milliarder norske kroner, og verdien ventes å vokse kraftig også i år. Vis mer

Gjennom årene har et blomstrende teknologimiljø utviklet seg på øya, som ellers er fattig på naturressurser. Den taiwanske industriens spesialitet er den ekstremt krevende produksjonen av de aller mest kompliserte databrikkene.

Verdens økonomi er fullstendig avhengig av databrikker. De er kritisk viktige komponenter i så godt som alle sektorer – energi, helsevesen, forbrukerelektronikk, produksjon, forsvar og transport, for å nevne noe.

Verdien av produksjonen på Taiwan var i 2020 var ifølge Taiwan News 3.220 milliarder taiwanske dollar. Summen tilsvarer like under 1.000 milliarder norske kroner.

Les også Elon Musk om chipkrisen: – Et kortsiktig problem

Veksten fra året før var hele 20,9 prosent. Det taiwanske forskningssenteret ITRI venter en vekst på 8,6 prosent i 2021.

USAs andel faller

Knappheten på databrikker som har oppstått i kjølvannet av pandemien, har for alvor satt fokuset på verdens avhengighet av taiwanske leverandører. Selskapet Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) står i en særstilling.

Selve designet av brikkene gjøres gjerne i andre land, USA er blant dem som er markedsledende her. Men når det gjelder å produsere de hyperavanserte brikkene, vender selskaper som Apple, AMD, Nvidia og Broadcom seg til Taiwan.

En gjenforening med Taiwan «vil og kan bli realisert», sa Kinas president Xi Jinping i en tale i Folkets store hall i Beijing lørdag. Vis mer

I en rapport som ble offentliggjort av Det hvite hus i juni, går det fram at USA ikke produserer noen av de aller mest avanserte brikkene på egen kjøl. Det dreier seg gjerne om hovedprosessorer til bruk i datamaskiner og mobiltelefoner.

I denne kategorien – såkalt 10-nanometers-teknologi eller lavere – har taiwanske produsenter 92 prosent av markedet.

USAs andel av markedet for databrikker generelt har falt fra 37 prosent i 1990 til 12 prosent i dag. Uten en strategi for å snu utviklingen, vil andelen falle videre, heter det i den amerikanske rapporten.

60 prosent

Produsentene av brikker på Taiwan sto i 2020 for over 60 prosent av omsetningen i bransjen globalt, ifølge tall fra analyseselskapet TrendForce, gjengitt av CNBC. Selskapet, som har base i Taipei, anslår at TSMC alene har 54 prosent av verdensmarkedet.

Et annet viktig produsentland er Sør-Korea, der Samsung er den største produsenten.

Et udatert bilde fra det taiwanske forsvarsdepartementet viser et kinesisk J-16-jagerfly. Så langt i oktober har kinesiske fly tatt seg inn i den taiwanske identifiseringssonen over 150 ganger. De opptrer stadig mer utfordrende. Vis mer

Produsenter i andre land er over tid blitt mindre aktører i markedet, selv om mange ønsker en økt grad av selvforsyning. Det er stadig blitt mer krevende og kostbart å holde tritt, og markedsvinnerne sitter igjen med størsteparten av den globale omsetningen.

Kina sliter

Heller ikke Kina klarer å holde følge.

Les også Norske NOD håper på bedring i chipkrisen mot slutten av 2022

Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) er den største kinesiske aktøren, og tallene fra TrendForce viser at selskapet er den femte største databrikkeprodusenten i verden, regnet etter omsetning – bak TSMC, taiwanske UMC, Samsung og amerikanske GlobalFoundries.

Det kinesiske selskapet sliter imidlertid med å skaffe seg teknologien det trenger for å konkurrere i det virkelige toppsjiktet. President Donald Trumps regjering satte i 2020 selskapet på en svarteliste som hindrer det i å kjøpe viktig utstyr fra USA.

Les på E24+ Chip-mangelen gir dyrere biler og tømmer lagrene: – Produsentene har aldri tjent så mye penger

Den amerikanske regjeringen har ifølge Reuters også presset myndighetene i Nederland til å stanse et salg av avansert utstyr til SMIC. Kampanjen skal ha tatt til i 2018, etter at det nederlandske selskapet ASML fikk grønt lys for å selge utstyr til Kina. Selskapet produserer maskiner for såkalt nanolitografi, en sentral del av produksjonsprosessen for databrikker.

Salget skal ha blitt stanset etter at tjenestemenn på høyt nivå i den amerikanske regjeringen tok saken opp med statsminister Mark Rutte.

Fortsatt dominans

Men selv om SMIC skulle få tak i utstyret de ønsker, mener analytikerne at de har en lang vei å gå for å for alvor kunne konkurrere med selskaper som TSMC og Samsung, som sitter på den beste teknologien.

– Det vil ta år før selskapet kan produsere databrikker i toppsjiktet i store mengder, sa Paul Triolo i konsulentselskapet Eurasia Group til CNBC tidligere i år.

Dermed tyder det meste på at Taiwans dominans i den kritisk viktige sektoren vil fortsette i overskuelig framtid.

Les også Huawei vil «ta tilbake tronen» i smarttelefon-kampen

Invasjon?

Det store spørsmålet er hva som vil skje hvis Kina forsøker å sikre seg kontroll over Taiwan på militært vis.

TSMCs styreleder Mark Liu tok bladet fra munnen og omtalte krigsfrykten uvanlig direkte i juli. Han sa ifølge Reuters at pandemien har vært ødeleggende nok i utgangspunktet, og at ingen land ønsker mer ustabilitet rundt Taiwan.

– Når det gjelder en kinesisk invasjon, så vil jeg si at alle ønsker fred i Taiwanstredet. Årsaken er at alle land vinner på det, men også på grunn av forsyningskjedene for halvlederindustrien på Taiwan – dem ønsker ingen å forstyrre, sa Liu.