Facebook-varsler til Senatet: – Svekker demokratiet vårt

Frances Haugen, som har lekket tusenvis av dokumenter om Facebook fra tiden da hun jobbet der, møter i Senatet. Nå forteller hun om hvordan hun mener selskapet satte profitt fremfor samfunnets beste.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Søkelyset har nok engang blitt rettet mot Facebook etter at Haugen, en tidligere produktsjef i selskapet, sto frem som varsler.

– Jeg er her fordi jeg mener Facebook skader barn, skaper skiller og svekker demokratiet vårt, sa hun i høringen i Senatet.

Hun hevder videre at Facebook holder tilbake informasjon, eller deler informasjon som de vet er skadelig for samfunnet, fordi selskapet setter vekst og inntjening fremfor alt.

Anereksi-innhold

Hun hevder videre at dokumentene hun lekket til Wall Street Journal, underbygger dette. Hun viser til interne rapporter som har avdekket at Facebook har en sterk negativ innvirkning på barn og unge. Hun bruker algoritmene som leder barn fra sunne oppskrifter til anorektisk innhold som et eksempel.

– Facebook vet at de leder unge bruker til anereksi-innhold, sier hun.

– Det er ingen som holder Mark (Zuckerberg journ. anm) ansvarlig, fortsetter hun og viser til hvor mektig den tidligere sjefen hennes er i bransjen.

I sin åpning av høringen startet den demokratiske senatoren Richard Blumenthal med å rette kritikk mot Facebook-sjef Mark Zuckerbergs manglende respons på kritikken, ifølge New York Times.

Han krevde samtidig at Zuckerberg må møte foran Senatet.

– Ikke sant

Blumenthal sammenlignet Haugens lekkasje med da tobakkindustrien ble avslørt for å ha tilbakeholdt informasjon om skadevirkningene av sigaretter, skriver avisen.

VITNER: Frances Haugen i Senatets handelskomité tirsdag. Vis mer

– Kjernen i saken er at ingen kan forstå Facebooks destruktive valg bedre enn Facebook selv, fordi det bare er Facebook som får lov til å se under panseret, sier hun i sitt skriftlige vitnemål, som er frigitt før høringen.

Høringen i Senatet foregår mindre enn et døgn etter at Facebook og underproduktene Instagram og WhatsApp var nede i rundt syv timer, noe som berørte milliarder av brukere.

– Hver dag må teamene våre balansere mellom å beskytte milliarders evne til å uttrykke seg åpent, og behovet for å holde plattformen vår et trygt og positivt sted. Vi fortsetter å gjøre betydelige forbedringer for å håndtere spredning av feilinformasjon og skadelig innhold. Å foreslå at vi oppfordrer til dårlig innhold og ikke gjør noe, er bare ikke sant, skriver Lena Pietsch, direktør for policy-kommunikasjon i Facebook, til tek.no.

