Facebook: Derfor var vi nede

Frustrerte brukere var uten Facebook, Instagram og WhatsApp i over seks timer mandag. Feilen stammer fra selskapet selv.

UTE AV VERDEN I SEKS TIMER: Facebook, WhatsApp og Instagram. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Millioner av brukere verden over måtte finne andre ting å gjøre da de tre gigantene var nede i over seks timer mandag.

Det som var spesielt med Facebooks lange nedetid denne gangen var at problemene ikke bare påvirket brukerne av appene, men også selskapets egne ansatte, skriver TechCrunch.

Ikke kom de seg inn på kontorene, og ikke fikk de gjort noe arbeid fordi nedetiden påvirket også interne systemer.

Natt til tirsdag har Facebook kommet med en oppdatering om nedetiden på en blogpost på Facebook engineering.

De bekrefter her at nedetiden også påvirket mange av selskapets egne interne verktøy og systemer, skriver Reuters.

Facebook melder at nedetiden skyldtes endringer i konfigurasjonen på stamnett-ruterne som koordinerer nettverkstrafikk mellom datasentre.

– Feilen hadde store konsekvenser for hvordan våre datasentre kommuniserer, som førte til full stans.

Facebook skriver også at det er ingenting som tyder på at brukerdata har blitt lekket som et resultat av nedetiden.

– Vi vil understreke at vi på nåværende tidspunkt mener at nedetiden skyldtes feil ved endringer av konfigurasjonene.

En sikkerhetsekspert hos Cloudflare sier ifølge TechCrunch at Facebook forsvant i en strøm av såkalte BGP-oppdateringer.

Border Gateway Protocol er systemet som nettverk bruker for å finne raskeste måte å sende data over internett til et annet nettverk. Oppdateringene var såkalte «route withdrawals», som er meldinger til internett om at Facebook er stengt. Man kan si Facebook isolerte seg fra resten av internett, og på grunn av måten Facebook er strukturert på tok feilen med seg Instagram WhatsApp, Facebook messenger i dragsuget.

Hvorfor BGP-rutene ble stanset er det altså ingen som har svar på ennå. Når brukerne etter hvert fant ut at appene ikke virket, ble problemer med DMS, Domain Name System, innrapportert.

Det er dette systemet som ifølge IT-ekspert Torgeir Waterhouse oversetter domener vi kan forstå, for eksempel Facebook.com, til leselige adresser som gjør at siden funker.

Uten noen vei inn til Facebook-serverne ble appene og nettleserne stoppet av det som så ut som DNS-problemer.

Matthew Prince i teknologiselskapet Cloudflare skriver på Twitter at det ikke er noe som tyder på at at det var et angrep som førte til problemene. Han skrev tidligere tirsdag at han trodde den mest sannsynlige årsaken er at Facebook ved en feil slo seg selv ut i forbindelse med vedlikehold.

Nettsikkerhetseksperten Brian Krebson, som Reuters har sitert, skriver at det var noe eller noen fra innsiden av Facebook som førte til at selskapet tilbakestilte viktige data som forteller datamaskiner hvordan å finne Facebook, Instagram og WhatsApp på nett.

Han siterer igjen analytikeren Doug Madory i selskapet Kentik som har registrert at noen på Facebook gjorde en endring i de nevnte BGP- filene på et gitt tidspunkt mandag.

Folkeligere forklart: Facebook fjernet kartet som forteller verdens pc-er hvordan finne frem til dem. Dersom man skriver Facebook.com i søkefeltet så aner ikke lenger nettleseren hvor Facebook.com kan finnes, og en feilmelding sendes tilbake.

Nedetiden som påvirket millioner av brukere verden over kom et knapt døgn etter at varsleren Frances Haugen, tidligere ansatt i Facebook, stod frem i TV-programmet 60 Minutes på CBS.

Hun har varslet føderale myndigheter om at Facebooks egen forskning viser at selskapets praksis bidrar til netthat, desinformasjon og politisk uro, men at Facebook holder informasjonen tilbake. Lekkasjene har vært kjent tidligere, men det er først nå at Haugen står frem.

– Det jeg opplevde gjentatte ganger var at det er interessekonflikter rundt hva som er bra for offentligheten, og hva som er bra for Facebook. Facebook har gang på gang vist at de velger å optimalisere egen vekst, å tjene penger.