Dollar kan ta igjen euroen for første gang på 20 år

Hittil i år har amerikanske dollar styrket seg mer enn åtte prosent mot euro. Nå tror stadig flere at de to valutaene vil bli like mye verdt i løpet av året.

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Både HSBC Holding og RBC Capital Markets tror at dollar og euro vil nå paritet, eller likeverdighet i løpet av 2022, skriver Bloomberg.

Det vil i så fall bli første gang siden desember 2002 at valutakrysset mellom de to valutaene når 1.

Den siste uken har prisen på én euro sneket seg ned mot 1,03 dollar, som historisk er et svært sterkt nivå for dollaren.

– Euroen i seg selv er ikke en attraktiv valuta i øyeblikket, sier valutastrateg Francesco Pesole i ING Groep, til Bloomberg.

Men det er ikke bare meglerhusene som tror på at paritet kan skje, også hedgefond har rettet oppmerksomheten ditover den siste måneden.

I opsjonsmarkedet har hedgefond totalt plassert veddemål på rundt 7 milliarder dollar, tilsvarende 68,5 milliarder kroner, på at dollaren vil ta igjen euroen i løpet av de neste tolv månedene.

Tror euroen vil styrke seg

DNB Markets mener at nivået på EURUSD (valutakrysset mellom de to valutaene) nå er «ekstremt lavt», og «for lavt for fundamentale faktorer». Det skrev rente- og valutaanalytiker Ingvild Borgen Gjerde i sin ukentlige valutarapport mandag.

Hun skrev da at meglerhuset forventer at euroen vil styrke seg i det Den europeiske sentralbanken (ESB) beveger seg nærmere sin første renteheving. Dette mener de at vil hindre EURUSD å falle ytterligere.

På bakgrunn av dette forventer DNB Markets at EURUSD vil ligge på 1,08 om tre måneder, og 1,10 om tolv måneder.

Krig og treg sentralbank

Den amerikanske dollaren har gradvis styrket seg rundt 8,5 prosent, eller ti cent siden nyttår. Fallet tiltok i perioden etter at Russland invaderte Ukraina 24. februar i år.

Krigen har ført til større usikkerhet rundt europeisk økonomi fremover. Det ventes at veksten vil bli lavere enn tidligere anslått, men EU-kommisjonen kommer med ferske prognoser mandag.

ESB har heller ikke hevet renten foreløpig, noe en lang rekke andre sentralbanker har gjort gjennom første halvår.

Den amerikanske sentralbanken har hevet renten med totalt 0,75 prosentpoeng på sine to siste møter, og har planer for å fortsette å heve renten raskt de kommende månedene.

ESB har uttalt at en renteheving først kommer etter at verdipapirkjøpene er avsluttet, noe sentralbanken legger opp til at vil skje i tredje kvartal. Ifølge sentralbanksjef Christine Lagarde vil det eksakte tidspunktet bli besluttet på møtet i juni, og at en renteheving kan skje raskt etter at verdipapirkjøpene er avsluttet.