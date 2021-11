Betaler dobbelt så mye for strøm – Tyskland får nest høyeste pris noensinne

Dyrt med elektrisitet i Norge? Tirsdag må briter ut med tre kroner per kilowattime, 22 ganger mer enn strømkunder i Midt-Norge.

Kullkraftverkene kjører for fullt i Tyskland, men likevel betaler de dobbel så høy strømpris som nordmenn. Vis mer

Mandag fikk mange norske strømkunder et kraftig hopp i strømprisen.

Én kilowattime kostet i snitt 1,24 kroner i store deler av Sør-Norge mandag, ifølge strømbørsen Nord Pool. Prisen inkluderer ikke nettleie, avgifter og andre påslag fra strømselskapene.

Det var den høyeste snittprisen siden 19. oktober da én kilowattime i snitt kostet rekordhøye 1,43 kroner.

Det er dyrt med strøm i Norge om dagen - men på kontinentet er situasjonen nå enda verre.

På tirsdag må kunder i Storbritannia ut med over 3,1 kroner per kilowattime.

Samtidig er prisen i Tyskland på 2,4 kroner kilowattimen, mens man i København må betale 1,5 krone per kilowattime, ifølge Nord Pool. (Strømprisen er her bergenet for påfølgende dag, altså tirsdagen)

Flere steder i Europa er strømprisen dobbelt så høy som i Sør-Norge. Kartet viser strømprisen i euro per megawattime. Vis mer

Gassavhengige Storbritannia sliter mest

– Det er flere grunner til det. Det er forventet kaldere vær både på kontintentet og i Storbritannia, og da øker forbruket av strøm, sier Eirik Torhaug, senioranalytiker i analyseselskapet Refinitiv.

– I tillegg vil det være lite vind i morgen, så det blir en dobbel effekt med høy etterspørsel og lavt tilbud, sier han.

En tredje faktor er ekstremt høye gasspriser. Det forklarer blant annet hvorfor Storbritannia er på topp i Europa.

– Storbritannia er fortsatt veldig avhengig av gasskraft, selv om de har installert mye fornybart de siste par årene, sier Torhaug.

Nest høyeste pris noen sinne

Tyskland får tirsdag sin nest høyeste strømpris noen sinne, på et nivå dobbelt så høyt som Sør-Norge.

– Rekorden ble satt tidligere i år med en snittpris på tre kroner kilowattimen, sier Katinka Bogaard, senioranalytiker i Volue Insight.

Hun peker også på lite vind på kontinentet som en av årsakene til skyhøy strømpris.

– I morgen er det en tredjedel mindre vindkraft enn det pleier å være. Tyskland kjører allerede flertallet av sine kraftverk som går på kull og gass, så det er begrenset hvilke ressurser man har igjen å hente av for å dekke det stigende forbruket når været nå blir kaldere, sier Bogaard.

Forskjellen er stor mellom Midt- og Nord-Norge, hvor prisen i morgen vil ligge på 14 øre i snitt, og resten av Europa.

– Nord-Norge har så billig strøm fordi de er «innestengt» i den forstand at de ikke har tilstrekkelig med overføringskapasitet mellom seg og resten av Norge, samtidig som de har et stort overskudd av fornybar energi.

– Den billige strømmen er rett og slett fanget i nord, sier Bogaard.