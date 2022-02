Ukraina-krigen: Dette har skjedd i natt

Invasjonen av Ukraina fortsetter på døgn fem. Natt til mandag er det kommet flere meldinger om eksplosjoner i Kyiv og Kharkiv.

Situasjonen rundt Ukrainas hovedstad Kyiv tilspisser seg, og president Volodymyr Zelenskyj sa sent søndag kveld at det neste døgnet vil bli avgjørende for Ukraina.

Søndag kveld viste nye satellittbilder en fem kilometer lang kolonne med bakkestyrker på vei mot byen, samme dag som Russlands president Vladimir Putin truet med atomvåpen.

Natt til mandag ble det kjent at Hviterussland, etter en angivelig folkeavstemning, vil oppgi sin atomvåpenfrie linje og tillate Russland å plassere atomvåpen på sitt territorium.

Ukrainske myndigheter la natt til mandag ut en melding på Telegram med en video som skal vise at styrker har tatt av fra Zhlobino i Gomel-regionen i Hviterussland. Det er ikke kjent hva slags nasjonalitet styrkene har, skriver Guardian.

Mandag morgen er det planlagt at representanter for Ukraina og Russland skal møtes.

Dette har skjedd natt til mandag:

Dette har skjedd tidligere

Dette skjedde søndag:

Dette skjedde lørdag:

Derfor er det krig nå Konflikten mellom Russland og Ukraina dreier seg om landområder, makt og sikkerhetspolitikk – men også om historie, identitet og folkerett.

Russland og Ukraina var tidligere del av Sovjetunionen, som i 1991 ble oppløst. Siden da har det vært uenighet internt i Ukraina om utenriks- og sikkerhetspolitikken.

På den ene siden står de som ønsker å bli med i EU og Nato. På den andre de som ønsker å beholde tilknytningen til Russland.

Russlands president Vladimir Putin ønsker å hindre at Ukraina knytter seg tettere til Vesten. Et av kravene han har stilt er at Ukraina ikke skal bli medlem av Nato.

At Ukraina ikke er Nato-medlemmer, er grunnen til at alliansen ikke gir militær støtte i landet når Russland nå invaderer. Vis mer

Dette skjedde fredag:

Den norske ambassaden i Ukraina ble midlertidig stengt torsdag. Den drives nå fra Warzawa i Polen, bekreftet utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kunngjorde fredag morgen at minst 137 ukrainske soldater er drept etter den russiske invasjonen, inkludert ti offiserer. I tillegg skal minst 316 personer være skadet, ifølge presidenten.

Ukrainske soldater har inntatt forsvarsposisjoner i sentrum av hovedstaden.

Omkring klokken 03.20 norsk tid melder flere om eksplosjoner i Kyiv. Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba skriver på Twitter at Russland har gjennomført «forferdelige rakettangrep mot Kyiv».

Russland har blitt utestengt fra Europarådet og Eurovision Song Contest

Dette skjedde torsdag:

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba meldte på Twitter klokken 04.55 torsdag morgen at Russlands president Vladimir Putin har startet en fullskala invasjon av Ukraina.

I løpet av kort tid kom meldingene om at ukrainske grensevakter var under angrep på flere fronter, fra Hviterussland i nord til Krim-halvøya i sør.

Målet for hele operasjonen er med stor sannsynlighet å ta den ukrainske hovedstaden , mener militæreksperter. Det endelige målet skal være å innsette en ny regjering.

Angrepet fra Russland er det største militære angrepet på europeisk jord siden andre verdenskrig, og var en kombinert innsats av russiske styrker på land, sjø og i luften.

Russlands styrkeoppbygging ved grensen til Ukraina har pågått i flere måneder før det omfattende angrepet torsdag morgen.

Kristian Åtland, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, har fulgt utviklingen tett. Slik oppsummerer han det pågående angrepet:

Fra nord: Ukraina har cirka 1000 km lang grense i nord mot Hviterussland.

– Nå har russerne krysset grensen og trekker sørover. Hviterussland er medskyldige i det som skjer nå. President Lukasjenko lar Putin bygge opp styrker på sitt territorium, sier Åtland.

I øst ligger territoriet til de to utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk.

– Derfra har russerne beveget seg ganske langt vestover. De har møtt militær ukrainsk motstand og det har vært betydelige tap.

Russerne har gått inn fra Krim i sør. Russland tok kontroll over halvøya i 2014.

– Der har de bygd opp betydelige styrker. Rapporter tyder på at russerne har beveget seg nordover over ukrainsk territorium, sier Åtland.

Det meldes også at russiske amfibiefartøy har satt i land styrker ved byen Mariupol som er tett ved grensen mellom Ukraina og Russland i sørøst.

– Dette var forventet av ukrainerne og disse russiske styrkene trekker nordover og vestover, sier Åtland.