Zimbabwe vil bekjempe inflasjon med gullmynter

Denne uken begynner Zimbabwe å ta i bruk gullmynter for å få bukt med økende inflasjon. Norsk professor kan ikke forstå at det skal fungere.

Mandag viste sentralbanksjefen i Zimbabwe, John Mangudya, frem den nye gullmynten

Å innføre gullmynter er en del av Zimbabwes strategi for å bekjempe inflasjon, sa landets sentralbanksjef, John P. Mangudya på en pressekonferanse denne uken.

– Det finnes ingen bedre vare som kan brukes for å oppbevare verdi enn gull. Vi vet hva folk i Zimbabwe går gjennom når de frykter at pengene mister verdi. Derfor innfører vi denne gullmynten, sa han.

Å investere i gull er en strategi investorer tradisjonelt har brukt for å sikre seg mot inflasjon, fordi gullmengden holder seg relativt stabil.

Prisveksten i Zimbabwe steg til 192 prosent i juni, mot samme tid året før. Helt i utgangen av juni hevet sentralbanken renten fra 80 til 200 prosent. Valutaen zim dollar har stupt i verdi gjennom året.

Uten historisk parallell

Dette er trolig første gang et land innfører gullmynter på denne måten, forteller Einar Lie, professor i økonomisk historie ved Universitetet i Oslo.

– Jeg kommer ikke på noen historiske paralleller til det forsøket som lanseres fra Zimbabwe, særlig fordi man ikke tenker i retning av en tradisjonell gullstandard, sier Lie til E24.

Fra andre halvdel av attenhundretallet og fram til mellomkrigstiden var det vanlig å binde verdien av penger opp til gull. Da var de nasjonale valutaene knyttet direkte til gullverdien. Sentralbanken pliktet å kunne bytte inn penger i gull, og kunne derfor ikke trykke ubegrenset med penger. Dette ble kalt gullstandard.

Det Zimbabwe gjør nå skiller seg fra systemet under gullstandarden fordi gullet ikke knyttes opp mot en annen valuta, forteller Lie.

Professor i økonomisk historie, Einar Lie, tror ikke innføring av gullmynt ved siden av det etablerte pengesystemet vil bidra til å bremse inflasjon.

Verdien på gullmyntene vil ifølge en pressemelding fra sentralbanken i Zimbabwe være verdien på gull internasjonalt, pluss fem prosent i produksjonskostnad.

– Jeg kjenner ikke eksempler på at man har brukt gullmynter som vanlig betalingsmiddel når valutaen ikke er knyttet til gull, direkte eller indirekte. Da får man to ikke-sammenknyttede verdisystemer som skal fungere parallelt. Innenfor gullstandarden er dette ikke noe problem, ved at den egentlige valutaen er forankret i gull, sier han.

Den tradisjonelle valutaen zim dollar har mistet over 70 prosent av sin verdi mot dollar hittil i år. Det har skjedd samtidig som prisveksten i juni var på 192 prosent, sammenlignet med året før. Landets rente ligger på 200 prosent, etter en økning fra 80 prosent nylig, skriver Washington Post.

Med gullstandarden var de nasjonale valutaene knyttet direkte til gullverdien.

Ustabilt og uforutsigbart

Lie tror ikke tiltaket vil bremse inflasjonen.

– Det kan jeg ikke skjønne at de på noen måte kan gjøre. Skal inflasjonen ned må man bruke pengepolitikken. Man må gjøre noe med den økonomiske politikken og reversere politikken som har skapt inflasjonen, sier han.

Han tror innføring av gullmyntene vil kunne skape et ustabilt og uforutsigbart system.

– Det Zimbabwe gjør nå, er å innføre en gullmynt som tvungen betalingsmiddel med en verdi som svinger med prisen på gull på de internasjonale børsene, ikke beslutningene til sentralbanken. Gullet er dermed ikke koblet sammen med verdien av en annen valuta, som under mellomkrigstiden. Gullmyntene vil sirkulere ved siden av det etablerte pengesystemet, forteller Lie.

– De begrunner dette med at gullet vil skape en trygg havn og dermed fortrenge den utstrakte bruken av amerikanske dollar. Men gullprisen er veldig volatil, så det blir ikke nødvendigvis noen trygg havn, forteller han.

Dette vil skape problemer og gjøre det vanskelig å forstå verdien av pengene, mener Lie.

– Det blir komplisert for aktørene å vite verdien av den fremtidige kjøpekraften til gullmyntene. De vil ikke ha en stabil verdi knyttet til den andre valutaen. Man vet ikke hva verdien er om en uke.

Skal inflasjonen ned må man gjøre noe med pengepolitikken, mener Einar Lie

– Vil ikke bli vanlig betalingsmiddel

Verdien på en gullmynt er mandag 25. juli omtrent 1.840 dollar, ifølge en melding fra sentralbanken.

Heller ikke professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo, Halvor Mehlum, tror at tiltaket vil ha den ønskede effekten.

– Verdien av gullmynten er veldig høy, så dette kommer ikke til å bli brukt som noe vanlig betalingsmiddel. Det blir mer et produkt de rike bruker til å oppbevare verdi, sier han til E24.

Tiltaket vil ikke ha den ønskede effekten, tror professor i økonomi, Halvor Mehlum

Han ser flere utfordringer knyttet til å bruke gull som betalingsmiddel.

– Har du to typer penger i en økonomi hvor den ene betraktes som mer pålitelig i et langt løp kvitter du deg med den du er mer usikker på. Folk vil bruke papirlapper i det daglige, og spare på gullmyntene fordi man er tryggere på at verdien holder seg, sier han

– Det problemet vil Zimbabwe komme opp i hvis de prøver å ha to pengeenheter sirkulerende sammen. Ingen vil bruke gullpengene. Da har du ikke oppnådd noe.

Kan skape spekulasjonsmuligheter

Lie mener innføring av de nye gullmyntene vil kunne føre til omfordeling og skape spekulasjonsmuligheter for enkelte med mye penger.

– Dette fremstår for meg som et veldig komplisert system, som vil fordele og refordele verdier på måter som aktørene i økonomien vil ha store problemer med å forholde seg til, men antagelig med gode arbitrasjemuligheter for enkelte, sier han til E24.

Liisa Laakso ved Nordisk Afrikansk institutt tror heller ikke dette vil hjelpe vanlige mennesker i Zimbabwe.

– Å løse problemet med gullmynter er urealistisk. Vanlige folk får ikke råd til dem. Mest sannsynlig vil rike mennesker bruke zim dollar til å bruke gullmyntene som nå entrer markedet, og deretter konvertere det til amerikanske dollar, skriver hun i en e-post til E24.

Inflasjonen gjør at prisene i Zimbabwe stiger kraftig.

Den skyhøye inflasjonen og svekkede valutaen skaper utfordringer for innbyggerne i landet.

– Jeg har ikke råd til nok mat og offentlig transport er dyrt. Livet er vanskelig her, sier den zimbabwiske pensjonisten Amai Munjoni til nyhetsbyrået Al Jazeera.

Historisk turbulens

Økonomisk turbulens er ikke nytt for Zimbabwe.

I 2008 var inflasjonen på et tidspunkt på 500 milliarder prosent, ifølge IMF. Det betyr i praksis betyr at prisen på et brød til én dollar steg til 500 milliarder dollar på ett år.

– Det gikk syv-åtte år hvor inflasjonen var den høyeste som noen gang er målt i verden, med unntak av Ungarn i noen måneder i 1946. Men i Zimbabwe varte dette i flere år, sa Elling Tjønneland ved Christian Michelsens Institutt til E24 i 2019.

– Jeg var i Zimbabwe flere ganger på den tiden. Jeg kunne for eksempel gå på en restaurant, og så var prisene doblet før måltidet var over, sier han.

– Det førte jo til at hele pengesystemet brøt sammen. Man gikk over til en form for bytteøkonomi, sier han.