EU-politikere etter E24-avsløring: Vil svarteliste Dubai

De forente arabiske emirater kan havne på samme liste som Nord-Korea og Cayman Islands, etter avsløringer om oligarker og kriminelle europeere med eiendom i Dubai. Funnene kalles «svært skadelige for EU».

VIL TA GREP: Politikere fra de fire største gruppene i Europaparlamentet foreslår nye tiltak mot Dubai for å begrense hvitvasking. EU-parlamentariker Markus Ferber i sentrum-høyre gruppen Det europeiske folkepartiet (EPP).

(BRUSSEL): Forrige uke avslørte E24 og mer enn 20 andre europeiske medier hvordan russiske oligarker og sanksjonerte politikere, europeiske kriminelle på flukt fra politiet og en etterlyst, irsk «mafiaboss» alle er registrert med luksuriøs eiendom i Dubai.

Avsløringene har fått navnet «Dubai Uncovered» og bygger på en gigantisk lekkasje av eiendomsdata fra 2020, delt med E24 av forskningsstiftelsen Center For Advanced Defence Studies (C4ADS). Europeere og selskaper eier eiendom for over 300 milliarder kroner i Dubai, viser lekkasjen.

Nå sier toneangivende politikere fra de fire største gruppene i EU-parlamentet at tiden er inne for å gå hardere til verks for å bekjempe hvitvasking i Dubai, som er en del av De forente arabiske emirater (DFA).

– «Dubai Uncovered» gir grunn til en tøffere behandling av De forente arabiske emiratene, sier EU-parlamentariker Markus Ferber i gruppen Det europeiske folkepartiet (EPP) til E24.

1400 MILLIARDER: Utenlandske eiere har eiendom for 1400 milliarder kroner blant menneskeskapte øyere og innsjøer i Dubai, et emirat med 3,5 millioner innbyggere på den arabiske halvøy.

EPP består av representanter fra sentrum-høyre partier i EU-parlamentet og er den største gruppen. Ferber leder det finanspolitiske arbeidet, er nestleder i parlamentets underkomité for skattesaker og har lang fartstid i de tyske Kristendemokratene.

– EUs svarteliste mot hvitvasking gjennomgås med jevne mellomrom. Jeg tror at EU-kommisjonen bør se nærmere på Emiratene neste gang de reviderer listen. Det er definitivt sterke grunner til å sette emiratene på listen, sier Ferber.

DETALJERT: EU-parlamentariker Markus Ferber (EPP) ser på lekkasjen fra Dubais eiendomsregister. Den inneholder informasjon som navn, passnummer, størrelse og beliggenhet på eiendommer.

Trussel mot velferdsstater

EU har svartelistet flere «høyrisiko-land» som de mener utgjør en trussel mot EUs økonomi. Disse landene møtes med ekstra kontrolltiltak og adgangen til det europeiske finanssystemet blir vanskeligere.

Blant landene på listen er Nord-Korea, Cayman Islands og Iran. Nå risikerer Emiratene å havne i samme selskap.

– «Dubai Uncovered» bekrefter nok en gang at De forente arabiske emirater har svært slappe anti-hvitvaskingsbestemmelser, sier Ferber.

Også fra venstresiden i EU-parlamentet kommer det krav om tiltak etter avsløringene forrige uke.

Sosialdemokratisk gruppe i EU-parlamentet var de første som rykket ut og krevde svartelisting av Dubai.

Når E24 møter den spanske parlamentarikeren og økonomen Jonas Fernandez i EU-parlamentet, sier han at de opplever Dubai som en trussel mot europeiske velferdsstater.

– Ja, absolutt. Vi har et problemet med at de nasjonale myndighetene ikke i stand til å samle inn skatter for å finansiere samfunnene våre. Eneste løsningen er å koordinere arbeidet gjennom unionen, sier Fernandez til E24.

VIL PRESSE: Jonas Fernandez fra det spanske sosialistpartiet vil presse Dubai til å samarbeide mer.

Fernandez representerer det spanske sosialistpartiet. Han mener Dubai bør tvinges til å opplyse navnene til utenlandske eiere av boliger i emiratet.

– Det er mange muligheter for tiltak mot Dubai for å presse dem til samarbeid. EU er medlem av mange multilaterale institusjoner, og er et stort marked med 450 millioner forbrukere, sier han.

– Svært skadelig for EU

Onsdag sendte parlamentarikere fra Liberal gruppe, De grønne og Sosialdemokratene et brev til kommissæren med ansvaret for EUs finansielle stabilitet, Mairead McGuinness, der de krevde strakstiltak i kjølvannet av avsløringene:

SENDTE BREV: Blant initiativtagerne til brevet var danske Kira M. Petter-Hansen i De grønne.

«For en uke siden avslørte Dubai Uncovered nok et eksempel på hvordan De forente arabiske emirater stadig er en trygg havn for utbytter fra kriminell aktivitet, korrupte tjenestemenn, russiske oligarker og enkeltpersoner med ultrahøy formue.

Det er klart at De forente arabiske emirater tilrettelegger hvitvasking av penger i stor skala. Dette er svært skadelig for EU og kan ikke tolereres.»

«Dubai Uncovered» Lekkasjen omfatter over 800.000 eiendommer i Dubai. 274.000 personer, selskaper og organisasjoner, hjemmehørende i 197 land og jurisdiksjoner, er registrert som eiere. 191.000 av disse eierne er utenlandske. En forskergruppe har estimert verdien av hver enkelt eiendom i lekkasjen. De anslår at utlendinger sitter på eiendom verdt 146 milliarder dollar, som tilsvarer 1.380 milliarder norske kroner, i Dubai. Forskergruppen ledes av Annette Alstadsæter, skatteforsker og professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). – Denne lekkasjen gir den første fulle oversikten over eierskap av eiendom i et velkjent skatteparadis. Endelig kan vi løfte sløret av hemmelighetene som omgir slike eiendomsinvesteringer, har Alstadsæter uttalt til E24. Gruppen publiserte sin rapport om lekkasjen i starten av mai. Prosjektet «Dubai Uncovered» utføres av mer enn 20 medier og koordineres av E24. Lekkasjen omfatter over 800.000 eiendommer i Dubai. 274.000 personer, selskaper og organisasjoner, hjemmehørende i 197 land og jurisdiksjoner, er registrert som eiere. 191.000 av disse eierne er utenlandske. De andre deltagerne i samarbeidet er norske VG, Süddeutsche Zeitung (Tyskland), TV2 (Danmark), Knack og De Tijd (Belgia), iStories (Russland), SVT (Sverige), Le Monde (Frankrike), Organized Crime and Corruption Reporting Project, Fundacja Reporterow (Polen), Atlatszo og Direkt36 (Ungarn), Investigace.cz (Tsjekkia), Frontstory.pl (Polen), MANS (Montenegro), BIRD.bg (Bulgaria), Centar za Istrazivacko Novinarstvo (Bosnia), Ostro (Slovenia), RISE-prosjektet og Context Investigative Reporting Project (Romania), Eesti Päevaleht (Estland), KRIK.rs (Serbia), Italian Investigative Reporting Project (Italia) og Croatian Ostro (Kroatia). Vis mer

– Med dette brevet ber vi kommisjonen få fortgang i kampen mot hvitvasking, sier Kira M. Petter-Hansen i De grønne til E24.

Hun la ut et bilde av seg selv på Twitter, der hun legger brevet til kommisjonen i postkassen.

– Vi kan ikke akseptere at De forente arabiske emirater brukes som en trygg havn for kriminell aktivitet. Spesielt tatt i betraktning det store antallet russiske oligarker som bruker emiratene til å unngå EUs sanksjoner, så må EU få fart på arbeidet, sier Petter-Hansen, som er innvalgt fra Danmark.

FRA MØTE TIL MØTE: Fernandez og hans kolleger haster mellom møter i Europaparlamentet.

– Skjerpe verktøyene

EU-kommisjonen har gjort kamp mot hvitvasking og skatteunndragelser til en fanesak. Kommisjonen ledes av Ursula von der Leyen, partifelle av Markus Ferber i Det europeiske folkepartiet.

Ferber påpeker at det merkes når en sammenslutning av 27 land med over 450 millioner innbyggere setter inn tiltak.

– Hvis du er et selskap fra en jurisdiksjon på den listen, blir det plutselig betydelig vanskeligere å gjøre forretninger i EU og med EU-selskaper, sier han.

Europeiske innbyggere og selskaper har eiendom verdt over 300 milliarder kroner i Dubai, ifølge beregninger gjort av en forskergruppe som har analysert lekkasjen.

– Til syvende og sist er vårt eget forsvar mot hvitvasking bare så sterkt som det svakeste leddet i kjeden, og det er grunnen til at vi trenger å skjerpe verktøyene våre for forsvar mot hvitvasking av penger, sier Ferber.

I PARLAMENTET: Kira M. Petter-Hansen i De grønne jobber for hardere tak mot skatteunndragelser i Dubai.

Myndighetene i Dubai har ikke besvart en rekke konkrete spørsmål fra E24 i anledning arbeidet med lekkasjen. I en uttalelse sendt via De forente arabiske emiraters ambassade i Oslo tidligere i mai, står det:

«Påstandene som fremsettes om eierskap av eiendom i Dubai er faktuelt unøyaktige. De forente arabiske emirater har et tydelig regulatorisk rammeverk, i tråd med internasjonale standarder og lovverk for å bekjempe økonomisk kriminalitet. Dubai Land Departement (det offentlige organet som har ansvar for eiendomssektoren i Dubai journ.anm.) med dets aktiviteter og prosesser, er en hjørnestein i dette arbeidet.»