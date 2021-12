«Spiderman: No Way Home» har spilt inn over en milliard dollar globalt

Publikum strømmer til kinoene for å se den nye Spider-Man-filmen. «No Way Home» er den første til å nå milliard-milepælen i løpet av pandemien.

Tom Holland og Benedict Cumberbatch i «Spider-Man: No Way Home».

Peter Parker klatrer til toppen av listene, til tross for økende omikronsmitte verden over.

Søndag ble det kjent at «Spider Man: No Way Home» hadde spilt inn for mer enn en milliard dollar globalt, ifølge CNBC.

Altså mer enn 8,8 milliarder norske kroner.

«No Way Home» nådde milepælen i løpet av julehelgen – bare to uker etter premieren. Superheltfilmen har spilt inn 467,3 millioner dollar fra nordamerikanske teatre, og 587,1 millioner dollar fra internasjonale markeder.

Den siste filmen som oversteg en milliard dollar var «Star Wars: The Rise of Skywalker» fra 2019.

Rolleinnehavere Benedict Wong, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Zendaya and Tom Holland under «Spider-Man: No Way Home»-premieren i Los Angeles. 13. desember 2021.

«No Way Home» er det tredje kapittelet i rekken av Spider-Man-filmer med Tom Holland og Zendaya i hovedrollene.

Premiere utsatt i Norge

Den nye Spider-Man-filmen skulle opprinnelig hatt premiere 15. desember i Norge. Foreløpig er den utsatt til 14. januar grunnet coronarestriksjoner.

– Foreløpig er det til 14. januar, men det beror på hvordan samfunnet ser ut da og når vi får lov åpne opp litt mer og vise filmen for litt flere, sa markedssjef for filmen, Katrine Aamodt i SF Studios til VG, 14. desember.