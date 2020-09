Disney sier opp 28.000 ansatte

Stengte fornøyelsesparker og minimalt oppmøte har gjort det vanskelig for selskapet gjennom coronapandemien.

Selv om noen av fornøyelsesparkene har blitt åpnet, er det fortsatt store smittevernrestriksjoner i parkene Vis mer byoutline TYRONE SIU / NTB Scanpix

29. september 2020

Derfor har Disney sendt et brev til sine ansatte der de sier at de må kutte 28.000 arbeidstakere innenfor fornøyelsespark-, opplevelse- og forbrukersegmentet.

CNBC har fått tilgang til brevet som selskapet har sendt ut.

Omkring 67 prosent av de ansatte skal være deltidsansatte, skriver CNBC.

Selv om fornøyelsesparkene i Florida, Paris, Shanghai, Japan og Hongkong har blitt åpnet med strenge smitteverntiltak, har parken i California forholdt seg stengt.

Selskapet har ikke kommentert om hvilke fornøyelsesparker det er som blir rammet av kuttene.

Kvartalsrapporten til Walt Disney Company som kom ut i starten av august, viste at deres nye strømmetjeneste Disney + reddet selskapet fra triste tall, selv om omsetningen nesten var halvvert.

Rapporten viste at selskapet hadde omsatt for nesten 11,8 milliarder under perioden april, mai og juni. Dette var lavere en analytikernes forventninger som spådde en omsetning på 12,37 milliarder dollar.

I fjor hadde selskapet en omsetning på 20,26 milliarder dollar under samme periode.

Disney fortalte at de hadde over 100 millioner abonnenter til deres nye strømmetjenester, som inkluderer Disney +, Hulu og ESPN +.

I rapporten stod det at den nye strømmetjenesten Disney + har 60,5 millioner betalende abonnenter, mens Hulu har 35,5 millioner og ESPN+ rapporterte om 8,5 millioner abonnenter.

