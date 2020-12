Mot historisk brexit-avtale: Dette står igjen

Storbritannia og EU har forhandlet i hele natt. En ny handelsavtale kan bli annonsert i Brussel julaften, men det er ifølge kilder vanskelig å enes om fiskeri.

Det er ventet at en handelsavtale mellom Storbritannia og EU kan være klar julaften.

Klokken åtte norsk tid julaften, gikk EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og Storbritannias statsminister Boris Johnson inn i nye brexit-samtaler.

Det er ikke klart hva avtalen vil inneholde, men utkastet som ligger på bordet skal være på rundt 2.000 sider.

Partene har forhandlet gjennom hele natten, etter at Johnson holdt et telefonmøte med flere statsråder på kvelden lille julaften.

Et av de siste temaene som diskuteres, er fiskeri, noe som har vært vanskelig å enes om.

– Fiskeri er i prinsippet avtalt. Men det blir fortsatt diskutert detaljer, og det er ikke overraskende med litt vanskeligheter i siste øyeblikk, sier Irlands utenriksminister Simon Coveney i et intervju med RTE-programmet Morning Irland julaften morgen.

Storbritannias statsminister Boris Johnson er klar for en ny handelsavtale. Vis mer byoutline Hannah Mckay / Reuters

Antyder floke i forhandlingene

De siste dagene har forhandlingene dreid seg mest om fiskerettigheter og konkurranseregler.

Coveney forventer enighet om en brexit-avtale julaften, men antyder at fiskeri kan ha skapt en floke i forhandlingsinnspurten.

– Jeg hadde håpet at jeg kunne snakke med dere mens de store nyhetene ble annonsert i Brussel og London, men vi forventer dem likevel senere i dag, sier Coveney i et intervjuet.

«Håper dette er starten på slutten for EU»

Brexitgeneral Nigel Farage sier torsdag at han tror Storbritannia vil være for nær EUs regler etter at Boris Johnson får igjennom en avtale, skriver Reuters.

– Å vinne en krig er en ting, å vinne fred er en annen. Jeg mistenker at vi kommer til å være altfor nært tilpasset EU-reglene i årene som kommer, sier Farage til en britisk radiokanal, gjengitt av nyhetsbyrået.

Farage leder brexitpartiet i Storbritannia, som nylig ble relansert under navnet Reform UK.

I intervjuet sier han også at han håper at «dette er starten på slutten for EU».

Omfattende forhandlinger

Britene forlot EU 31. januar 2020, men en avtale om hvordan Storbritannia og EU skal handle og samarbeide sammen fremover er enda ikke på plass. 31. desember er satt som frist for forhandlingene.

Dersom det ikke skjer før årsskiftet, blir resultatet det noen kaller «hard brexit», som kan bli kaotisk. Forhandlingene beskrives som svært omfattende.

Målet er å få på plass en avtale innen fristen, der blant annet hvordan de skal handle sammen, og hvem som skal få fiske i Storbritannias farvann er viktige temaer.

Ursula von der Leyen, president i EU-kommisjonen, representerer lederne i EUs 27 medlemsland. Hun og Johnson startet forhandlingene tidlig i desember, og partene meldte senere samme kveld at de ikke var kommet til enighet.

