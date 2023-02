Russlands rikeste har tapt nær 700 milliarder siden krigens start

De 23 russiske milliardærene som var rangert blant verdens 500 rikeste, har tapt 67 milliarder dollar siden krigen i Ukraina startet.

Oligarken Alexei Mordashov var Russlands rikeste før krigen i Ukraina.

Det tilsvarer rundt 696 milliarder norske kroner.

Dagen før Russland invaderte Ukraina, hadde de 23 milliardærene en samlet nettoformue på 339 milliarder dollar. Et år senere er denne redusert med 20 prosent, et tap som er fire ganger så stort som resten personene på Bloombergs milliardærindeks.

Samtidig tyder tallene på at sanksjonene har hatt en begrenset effekt på lang sikt, skriver Bloomberg.

Nettoformuen til de ultrarike russerne falt til bunnivået på 248 milliarder dollar bare et par uker etter invasjonen.

Strammer ytterligere til

Fredag varslet både Storbritannia og USA at de utvider sanksjonene mot Russland.

92 nye personer og virksomheter er lagt til på Storbritannias liste. USAs nye sanksjoner skal blant annet ramme Russlands bankvesen, gruvedrift og forsvarsindustri, skriver NTB.

I tillegg vil amerikanerne innfør eksportrestriksjoner for selskaper som hjelper Russland med å omgå sanksjonene i tredjeland, og økt toll på flere russiske produkter i det amerikanske markedet.

De nye sanksjonene skal ifølge Det hvite hus legges frem i samarbeid med USAs G7-partnere G7-partnereFrankrike, Japan, Tyskland, Storbritannia, Italia og Canada.

Sent fredag kveld kom også EU-landene til enighet om den tiende sanksjonspakken mot Russland.

Ikke lenger Russlands rikeste

Blant de russiske oligarkene er den største taperen Alexei Mordashov.

Før invasjonen var han Russlands rikeste mann. Nå må han nøye seg med fjerde plass, etter å ha tapt 6,7 milliarder dollar det siste året.

Mordashov er styreleder for stålprodusenten Severstal og Severgroup. På EUs liste over sanksjonerte personer ble han beskrevet som en som «kontrollerer TV-stasjoner» og som aktivt støtter Moskvas politikk for å destabilisere Ukraina. Han eier også 34 prosent av det tyske reisekonsernet Tui.

Selv uttalte Mordashov at han aldri hadde vært i nærheten av politikk og ikke forsto hvordan sanksjonene mot han ville bidra til løsning «av den fryktelige konflikten i Ukraina».

Fryste Chelsea-penger

En annen forretningsmann som har tapt stort på krigen, er tidligere Chelsea-eier Roman Abramovitsj.

Ifølge Bloomberg er formuen hans redusert fra 7,8 til 5,6 milliarder dollar. Abramovitsj har dermed tapt nesten 23 milliarder kroner det siste året.

Oljemilliardæren måtte selge den britiske fotballklubben på grunn av sanksjonene. Fortsatt står pengene etter Chelsea-salget, 2,3 milliarder britiske pund (rundt 28,5 milliarder kroner), på en frosset konto, skriver The Times.