Lite kompromissvillige briter forbereder brexit-kollaps

Det ligger an til nye harde forhandlinger om brexit denne uken etter at Boris Johnson varsler en tøffere tone og forslag som skal overstyre EU-avtale. – De har knapt med tid, så det blir nok en del støy fremover, sier valutaanalytiker etter markant pundsvekkelse.

NY RUNDE: Britene møter EU til ny forhandlingsrunde denne uken, mens tiden er i ferd med å løpe ut. Vis mer ADRIAN DENNIS / AFP

Publisert: Publisert: 7. september 2020 19:45

Tiden er i ferd med å renne ut for brexit-forhandlingene mellom Storbritannia og EU. Denne uken er det klart for ny runde i London, men det er lite som tyder på snarlig gjennombrudd.

Overgangsavtalen med EU går ut ved årsskiftet, og uten en ny avtale risikerer man blant annet kaos ved grensene og høyere tollavgifter.

Statsminister Boris Johnson uttaler i forkant av forhandlingene at han fortsatt holder muligheten åpen for en avtale, men at han heller vil forlate forhandlingene enn å inngå kompromiss i hovedsaker som fiskeri og statsstøtte. Han setter også fristen for å komme til enighet til 15. oktober.

«Hvis vi ikke kan bli enige innen den tid, så ser jeg ikke at det blir en frihandelsavtale mellom oss, og da bør begge parter godta det og gå videre», sier han.

EU har tidligere uttalt at en avtale må være i havn innen utgangen av oktober for å kunne iverksettes ved årsskiftet. Sjansen for å lykkes med det har ikke økt etter de mislykkede forhandlingene i august.

Forbereder ny lovgivning

Samtidig forbereder statsministeren nå ny lovgivning som skal kunne overstyre overgangsavtalen hvis forhandlingene skulle kollapse, ifølge Financial Times.

Den nye loven skal først og fremst sikre sømløs handel mellom England, Wales, Skottland og Nord-Irland.

Mandag kommenterer EU-kommisjonenes president Ursula von der Leyen at hun stoler på at britene overholder overgangsavtalen.

«Jeg stoler på den britiske regjeringen vil implementere avtalen, som er en forpliktelse i henhold til internasjonal lov og en forutsetning for ethvert fremtidig partnerskap», skriver hun.

Presidenten tilføyer at avtalen er viktig for å beskytte fred og stabilitet mellom Irland og Nord-Irland og integriteten i det indre marked.

Valutaanalytiker i DNB Markets, Magne Østnor. Vis mer Cicilie S. Andersen, E24

Markant pundsvekkelse

Det britiske pundet svekker seg betydelig etter utspillene fra Johnson. Mandag ettermiddag kostet ett pund 11,74 kroner, om lag ti øre mindre enn samme tid fredag.

Valutaanalytiker Magne Østnor i DNB Markets ser likevel optimistisk på situasjonen.

– Etter så mange forhandlingsrunder er det ikke overraskende at det blir litt støy i den perioden hvor man skal fremme sine forhandlingsutgangspunkter, men overordnet sett tror vi det blir en avtale, sier han til E24.

– Men med så knapp tid igjen, så blir det nok en del støy fremover også, tilføyer han.

Press etter coronahåndtering

Storbritannia er blant landene som er hardest rammet av corona, etter å ha stengt ned samfunnet mye senere enn mange andre. Nær 42.000 er døde, og statsministeren er under hardt press etter håndteringen.

– Han trenger å vise noen seiere også, så vi har landet på at vi tror det blir en avtale, men tiden er såpass knapp at det trolig ikke blir noen stor omfattende avtale, sier Østnor.

Når overgangsavtalen løper ut ved årsskiftet vil man falle tilbake på WHO-reglene for alt som man ikke eksplisitt gjør en avtale om. Det vil være det minst fordelaktige utfallet for begge parter, mener Østnor.

– Gitt at vi som utgangspunkt tror på en begrenset avtale, bør det være positivt for pundet på sikt, sier Østnor.

Han forklarer at pundet trolig handles med en brexit-premie nå, det vil si at valutaen er svakere (billigere) på grunn av risikoen rundt brexit.

– Selv om ikke utfallet blir det alle håper på, så vil det redusere usikkerheten ved at man da vet hva man har å forholde seg til.

Brexit-fakta Storbritannia forlot EU 31. januar 2020 etter en folkeavstemning i 2016

Samme dag startet overgangsperioden som varer til og med 31. desember 2020

I perioden frem til 31. desember vil Storbritannia behandles som om de fremdeles er med i EU/EØS, og all handel fortsetter som før

Norge ønsker en omfattende frihandelsavtale med Storbritannia som kan tre i kraft når overgangsperioden utløper

Den norske avtalen forhandles frem sammen med våre EØS/EFTA-partnerland Island og Liechtenstein

Norges forhandlinger og EUs forhandlinger med Storbritannia foregår helt atskilt fra hverandre

Norge ønsker å vurdere å ta inn noen av løsningene i avtalen mellom EU og Storbritannia på regulatoriske områder som også er relevante for Norge gjennom EØS-avtalen

Målet med de norske forhandlingene er å videreføre dagens vilkår for handel i så stor utstrekning som mulig Kilde: Nærings- og fiskeridepartementet Vis mer vg-expand-down

Konsekvenser for norsk økonomi

DNB Markets tror imidlertid kronen vil styrke seg fremover, noe som innebærer at pundet likevel vil koste mindre for oss nordmenn.

Innen november tror meglerhuset at ett pund koster 11,57 kroner, ned fra dagens kurs på 11,74. Deretter tilsier prognosen at pundet vil holde seg rundt dette nivået til neste sommer.

Brexit-forhandlingene overskygges litt av coronapandemien, og Østnor tror dermed at utviklingen får noe begrenset utslag i markedet.

Dermed er nye brexit-forviklinger denne gangen trolig ikke nok til å trigge en markedsuro som drar med seg kronekurs og markedssentiment i samme slengen.

Når det gjelder konsekvensene for norsk økonomi generelt sett, vil et brudd i første omgang særlig kunne ramme norsk eksport av matvarer i form av kaos i grensekontrollene, men på sikt tror Østnor ikke på store ringvirkninger.

– Før corona tenkte vi at investeringer i Storbritannia, som betyr mye for britiske handelspartnere, ville ta seg opp når usikkerheten rundt brexit var over, men nå har det druknet i effekten av virusutbruddet, sier han.

Storbritannia er en av Norges viktigste handelspartnere og vårt største enkeltmarked for eksport. I fjor solgte vi varer for rundt 180 milliarder kroner til britene. Denne handelen er stort sett regulert via EØS-avtalen, som også opphører når britene forlater EU.

Norge forhandler separat med britene, men næringsminister Iselin Nybø (V) forbereder næringslivet på at det kan bli nye handelshindringer.

– Vi må være åpne på at det blir endringer. Selv om vi har store ambisjoner om en avtale med Storbritannia, så skal det bli krevende å få til noe som er tilsvarende godt som EØS, sa hun til E24 etter at august-forhandlingene mellom EU og Storbritannia mislyktes.

Den nye forhandlingsrunden starter tirsdag.