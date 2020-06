Equinor feilmerket gass til Vest-Sahara som Marokko

Da Equinor eksporterte gass til omstridte Vest-Sahara i april, oppga selskapet Marokko som bestemmelsesland. – Det høres veldig slurvete ut, sier Støttekomiteen for Vest-Sahara.

Equinor erkjenner at selskapet feilmerket en gasslast som skulle til havnen Laayoune (El Aioun) i det omstridte Vest-Sahara, som Norge fraråder handel med. I tolldeklarasjonen ble lasten merket med Marokko som bestemmelsesland. Vis mer FADEL SENNA / AFP

Norge har siden 2007 frarådet eksport av varer til det omstridte Vest-Sahara.

Equinor fraktet likevel butangass med skipet Gas Cerberus fra Kårstø i april. Destinasjonen var havnen Laayoune (også kalt El Aaiún eller El Aioun) i Vest-Sahara. Hendelsen ble blant annet omtalt i Dagsavisen.

Ifølge finansministeren dukker forsendelsen til Vest-Sahara imidlertid ikke opp i Norges eksportstatistikker, og Tolletaten har ikke registrert noen tolldeklarasjon av varer til Vest-Sahara.

Nå bekrefter Equinor til E24 at forsendelsen av gass var merket med feil bestemmelsesland.

– Dette er en havn vi ikke hadde sendt laster til tidligere. Lasten ble etter kjøperens bestilling tolldeklarert med destinasjon Laayoune/Marokko. Dette ble oppfattet som at det hører inn under landkoden for Marokko i innmeldingen til Tolletaten, skriver Equinor-talsmann Eskil Eriksen i en e-post til E24.

– En lemfeldig tilnærming

– Det høres veldig slurvete ut, sier daglig leder Erik Hagen i Støttekomiteen for Vest-Sahara til E24.

– Det viktigste er at Equinor nå sier at de vil rydde opp i dette og at det ikke skal skje igjen. Men selskapet vedgår altså å ha rapportert feil bestemmelsesland. Det virker som de har hatt en lemfeldig tilnærming til dette territoriet, og at selskapet ikke har gjort jobben sin, sier han.

Equinor legger seg flate, og selskapet sier at det vil unngå at noe lignende skjer igjen.

– Dette burde blitt fanget opp av våre systemer, og vi har gått opp prosedyrene våre slik at dette fanges opp i fremtiden, skriver Eriksen.

Equinor feilmerket en gasslast her fra Kårstø til Vest-Sahara med Marokko som bestemmelsesland. Norge fraråder handel med Vest-Sahara. Vis mer Gassco

Havnen El Aioun i Vest-Sahara er også omtalt som en del av Marokko på Innovasjon Norges nettsider. Dette har fått Hagen til å lure på om dette er en utbredt misoppfatning i offentlige instanser.

Etter en henvendelse fra E24 har Innovasjon Norge beklaget og rettet nettsidene slik at El Aioun ikke lenger er oppført som havn i Marokko.

Ap stilte spørsmål

Stortingsrepresentant Åsmund Aukrust (Ap) stilte nylig spørsmål ved at Equinors gasslast til Vest-Sahara ikke dukket opp i Norges offisielle eksportstatistikker.

Finansminister Jan Tore Sanner bekreftet i et skriftlig svar (H) at Statistisk sentralbyrå ikke har registrert noen eksport til Vest-Sahara.

Ifølge Sanner hadde heller ikke Tolletaten mottatt noen tolldeklarasjoner hvor Vest-Sahara er oppgitt som bestemmelsesland.

– Dette tilfellet viser at i utenrikshandelen så er vi avhengige av at brukerne rapporterer riktige tall. Vi håper at dette ikke er toppen av et isfjell. Vi håper det ikke pågår en storstilt samhandel med Vest-Sahara som ikke kommer frem i statistikkene, men at dette er et unntakstilfelle, sier Hagen.

Det har også tidligere vært omstridt handel med Vest-Sahara. I 2010 havnet GC Rieber Oils i trøbbel etter å ha importert fiskeolje fra Marokko og Vest-Sahara og merket det som «ikke dyrefôr», slik at selskapet unngikk avgift. Senere trakk Paul Chr. Rieber seg fra vervet som NHO-president.

– Vi beklager

Støttekomiteen for Vest-Sahara har skrevet flere brev til Equinor og bedt om forklaring på hvorfor selskapet sender gass til Vest-Sahara, i strid med Norges råd til næringslivet.

Equinor-direktør Tor Martin Anfinnsen har bekreftet overfor Støttekomiteen at butan fra Kårstø ble solgt til Gulf Petrochem og fraktet til Vest-Sahara i april.

«Våre prosedyrer feilet dessverre i å fange opp hvordan norske myndigheters standpunkt fortsatt skiller seg fra mange andre nasjoners syn. Vi beklager dette og vil nå endre våre prosedyrer for å oppfange Norges standpunkt», skrev Anfinnsen i et brev til komiteen i april.

– Ikke noe rettslig bindende forbud

Solfrid Lerbrekk (SV) spurte denne måneden olje- og energiminister Tina Bru (H) hva hun vil gjøre for å unngå eksport av norsk gass til Vest-Sahara.

– Fra norsk side har vi vært særlig opptatt av å unngå handlinger som kan oppfattes som en legitimering av situasjonen i Vest-Sahara, svarte Bru.

Men selv om Norge fraråder handel med Vest-Sahara som ikke er i samsvar med lokalbefolkningens interesse, er det ifølge regjeringen ikke forbudt.

– Det foreligger likevel ikke noe rettslig bindende forbud mot eksport og næringsvirksomhet rettet mot Vest-Sahara, inkludert FN-sanksjoner eller restriktive tiltak fra EUs side som innebærer eksportrestriksjoner, skrev Bru i sitt svar til Lerbrekk.

Mer gass fra Kårstø

Ifølge Støttekomiteen forlot enda et skip Kårstø med butan på vei til Vest-Sahara den 31. mai.

Det var imidlertid ikke Equinor som sto bak denne gassfrakten, som foregikk med skipet Eco Invictus.

Det er fortsatt ukjent hvilket selskap som sto bak denne lasten.

Dette skipet endret kurs før ankomst til Vest-Sahara, og skiftet i siste liten anløpssted fra Laayoune (El Aioun) i Vest-Sahara til Mohammedia i Marokko, ifølge Støttekomiteen for Vest-Sahara.