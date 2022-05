I skyggen av krigen: Verdens mektige samles i Davos

DAVOS (Aftenposten): Davos-sjefen Børge Brende spår at Europa vil skille seg mer ut i en verden der mye går i gal retning. Demokrati, frihet og toleranse vil trekke folk og næringsliv til vår del av verden.

Denne uken samler World Economic Forum og organisasjonens leder Børge Brende 2000 deltagere til et utsatt Davos-møte.

Krig i Ukraina, pandemi, energikrise, matkrise, høy prisvekst, økende rente og fallende børser.

– Det er lenge siden vi har hatt så mange kriser på én gang, samtidig som vår evne til å samarbeide er så svekket, sier lederen i World Economic Forum (WEF), Børge Brende. Han er tidligere utenriksminister fra Høyre.

Mandag samler omsider mange av verdens mektige seg til WEFs populære og utskjelte Davos-møte. Vanligvis skjer det i januar, men vintrene 2021 og 2022 var det pandemien som bestemte. Møtene ble avlyst og utsatt.

Kongstanken med Davos er å bringe lederne i verdens største selskaper sammen med verdens ledende politikere.

– Politikk og næringsliv må samarbeide hvis verden skal bli et bedre sted, sier Brende.

Arendalsuka globalt

Nå er det duket for den 51. utgaven av det som kan kalles det globale svaret på Arendalsuka.

Rundt 50 statsoverhoder og regjeringssjefer er ventet å delta fysisk eller digitalt. EU-kommisjonen president Ursula von der Leyen, Tysklands forbundskansler Olaf Scholz, Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj topper listen.

Det årlige møtet har gitt opphav til betegnelsen «Davos-man». Den blir ikke brukt som en heder.

Davos-møtet World Economic Forum (WEF) er en stiftelse med hovedkvarter i Geneve i Sveits. WEF arrangerer hvert år Davos-møtet der politikk, næringsliv, akademia og organisasjonsliv møtes for å diskutere de store temaene. WEFs formål er å koble sammen næringslivet og politikerne for å skape en bedre verden. WEF fant opp begrepet «stakeholder capitalism» (kan kanskje oversettes til «partner-kapitalisme» eller «interessent-kapitalisme»). Den betyr at næringslivet skal bry seg om mer enn overskudd og aksjekurs. Kapitalistene skal også tenke på miljø, fattigdom, likestilling og klima, blant annet. Davos-møtet er vanligvis i januar. Årets møte er utsatt en rekke ganger på grunn av pandemien. I år er det er 2300 deltagere og 300 åpne møtesesjoner. Vis mer

Næringslivet i «lederrolle»

Brende ser klimasamarbeidet i forlengelsen av det 26. årlige toppmøtet om klima (COP26) i Glasgow i fjor høst som ett av få internasjonale lyspunkter. Klima har lenge stått på dagsordenen i Davos. Slik blir det også i år og med næringslivet «i en lederrolle», for å bruke Brendes ord.

Krigen i Ukraina og alle dens følger blir et sentralt tema.

– I tillegg vil behovet for å fortsette den åpne globale handelen og det internasjonale samarbeidet stå sentralt i Davos i år. Vi må unngå en todelt verdensorden der Kina og USA frikobler seg fra hverandre, sier Brende.

Han har klokkertro på økt handel og økonomisk samarbeid.

– Den utskjelte globaliseringen har doblet verdens inntekter på 30 år. For 30 år siden levde 40 prosent av verdens befolkning i ekstrem fattigdom. Nå er dette redusert til 10 prosent, sier han.

Brende innrømmer at alt ikke er bra med globaliseringen.

– Forskjellene innad i mange land har økt. Men det er den nasjonale politikken, for eksempel skattepolitikken, som må utjevne forskjellene globaliseringen har skapt, sier han.

Økonomiprofessoren Klaus Schwab grunnla WEF i Sveits 1971. Han er fortsatt styreleder i stiftelsen.

Europa skiller seg klarere ut

EU og Europas fremtid være ett av mange temaer i Davos. Brende mener at krigen i Ukraina har styrket EUs rolle.

– EU har håndtert pandemien bra og stått samlet mot Russland. Flere og flere innbyggere er fornøyd med unionen. Og husk at dette fortsatt er verdens største marked, sier han.

Brende tror Europa kan få en renessanse som en attraktiv verdensdel både for enkeltmennesker og bedrifter. Dette er i stor grad definert av det som kan skje i andre deler av verden:

I USA kan politiske krefter som minner om Donald Trump komme tilbake til makten.

Russland presser Europa militært og økonomisk.

Store deler av Afrika er politisk og økonomisk ustabilt.

Brende tror Europas grunnverdier med demokrati, frihet og toleranse vil stå sterkere enn noen gang hvis verden ellers beveger seg i gal retning.

– Mange vil bo og mange bedrifter vil etablere seg i slike land. Jeg tror Europa er forberedt på å ta et tydeligere globalt ansvar, sier han.

Ut av pandemi, inn i krig

Lidelsene for Ukrainas folk er det mest alvorlige med krigen. I tillegg er de økonomiske konsekvensene store. Mat, energi og mineraler er blitt dyrere.

Alt dette skjer i etterkant av pandemien, som ga verdensøkonomien den største nedturen etter annen verdenskrig. På vei oppover igjen treffer krigen i Ukraina (og noen andre krefter) verdensøkonomien med stor styrke. Økt prisvekst og urolige energimarkeder kan varsle at en ny nedtur kan være på vei.

Brende ser økende motstand mot globalisering og ettervirkningene av pandemien som en farlig miks. Han frykter tidligere og dårlige tider i verdensøkonomien kommer tilbake. Prisvekst på 8,3 prosent i USA og 7,5 prosent i eurolandene er dårlige tegn.

– Toll og avgifter på handel mellom land vil gi høyere priser og lavere vekst. Vi kan få 1970-årene tilbake. Da hadde vi lav økonomiske vekst, høy prisvekst og høy ledighet, sier han.

Dette kan skje samtidig som evnen til å bekjempe dårlige tider er svekket. Brende peker på at verdens land brukte 14.000 milliarder dollar (140.000 milliarder kroner, eller rundt 12 norsk oljefond) til å bekjempe pandemien.

– Vi har aldri før sett så store økonomiske tiltak. Mange land er mye mer forgjeldet enn før. Det meste av ammunisjonen er brukt opp, sier han.

Ikke «vanlige folk»

Så er det begrepet «Davos-man» eller Davos-mannen. Uttrykket ble oppfunnet av en amerikansk statsviter i 2004.

Denne mannen er med i en global elite av ledere i flernasjonale selskaper, internasjonale byråkrater, akademikere og teknologigründere. De er globaliseringens vinnere og noen av dem sørger for kø av privatfly på flyplassene rundt Davos.

I Davos møtes de for å redde verden og møte likesinnede. Så drar de videre for å kjempe mot skatter og offentlige reguleringer. En journalist i New York Times har skrevet bestselgeren «Davos-mannen. Hvordan milliardærene slukte verden» (Aftenposten oversettelse).

Brende er godt kjent med kritikken.

– Jeg tar det med stor ro og en stor klype salt. Vi samler 1000 av verdens ledende selskaper. Alle med suksess vil bli utsatt for kritikk. Det er helt greit med et kritisk søkelys, sier han.

