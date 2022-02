Storbritannia med nye sanksjoner: Russland får ikke hente penger i London

Storbritannia varsler sanksjoner mot mer enn 100 russiske individer og selskaper, deriblant Putins tidligere svigersønn.

Storbritannias statsminister Boris Johnson. Vis mer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres...

Storbritannias statsminister Boris Johnson la torsdag kveld frem en pakke med nye sanksjoner mot Russland i det britiske parlamentet, ifølge Bloomberg.

Sanksjonene retter seg mot mer enn 100 russiske enkeltindivider og selskaper. Blant disse skal være fem oligarker, samt Rostec, Russlands største selskap for produksjon av forsvarsmateriell.

I tillegg får ikke Russland hente penger i finansmetropolen London.

– Putin vil stå fordømt i verdens og historiens øyne. Han vil aldri kunne vaske det ukrainske blodet av sine hender, sa Johnson til parlamentet.

Alle sanksjoner vil også gjelde for Hviterussland.

Fryser eiendeler

Storbritannia fryser også eiendeler fra russiskstatlige eide VTB Bank med umiddelbar virkning, og skal fryse eiendeler til alle de største russiske bankene.

Det vil også legges begrensninger på hvor mye penger russere kan ha i britiske banker, skriver The Guardian.

I tillegg vil det russiske flyselskapet Aeroflot vil umiddelbart bli ilagt forbud mot å lande i Storbritannia.

– Nå ser vi ham for det han er - en blodig angriper som tror på imperialistisk erobring, sa Johnson om Putin.

Forbud mot eksport av militære varer

Britene legger også ned forbud mot å eksportere varer og goder til Russland som kan bli brukt militært, som elektriske deler og lastebildeler.

De kommende dagene skal det også komme på plass en lovgivning som forbyr eksport av høyteknologiske varer som halvledere og flydeler, samt oljeraffineriutstyr.

Britene setter også fart i innføringen av en ny økokrim-lov, som tar sikte på ulovlige russiske midler i Storbritannia.

Putins tidligere svigersønn på listen

Bloomberg har sammenfattet en liste over konkrete, velstående personer som ilegges sanksjoner:

Kirill Shamalov, Russland yngste milliarder og Putins tidligere svigersønn.

Petr Fradkov, sjef for Promsvyazbank.

Denis Bortnikov, visesjef i VTB Bank.

Yury Slyusar, direktør for flyselskapet United Aircraft Corporation.

Elena Georgieva, styreleder i Novicom Bank.

Sanksjonerer mediefolk

Fra før har både EU og USA varslet sanksjoner mot Russland.

Sanksjonene innebærer at øverstkommanderende for blant annet hæren, marinen og flyvåpenet i Russland får sine bankkontoer frosset, og at de møtes av strenge restriksjoner på visumsøknader.

Sanksjonene er ifølge EU «et første steg» på veien mot å straffe de involverte i anerkjennelsen av de opprørerkontrollerte ukrainske fylkene Donetsk og Luhansk mandag.

På EU-listen står også ulike russiske mediefolk og politikere, ifølge New York Times.