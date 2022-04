Milliardene renner inn fra Vesten til Putin

Europa betaler nå daglig rundt 1 milliard dollar for russisk olje og gass.

Vladimir Putin og konsernsjef Aleksej Miller i den russiske gassgiganten Gazprom da sistnevnte fikk en utmerkelse i Kreml i februar i år.

EU vedtok torsdag kveld en femte sanksjonspakke mot Russland. Unionen forbyr import av russisk kull og vodka.

Men det ene tiltaket som virkelig vil ramme russisk økonomi, stopp av importen av gass, lar vente på seg.

Europa importerer mer gass fra Russland nå enn før invasjonen i februar. Dette gjelder selv via rørledningene som går gjennom Ukraina.

EU-parlamentet vedtok torsdag, med et overveldende flertall, å boikotte både olje og gass. Men vedtaket har kun symbolsk kraft.

Det er EU-landene som avgjør dette. Og de er ikke enige. Noen EU-land er helt avhengige av russisk gass. Andre importerer ingenting.

– Finansierer krigen

Den anerkjente spaltisten Javier Blas i nyhetsbyrået Bloomberg har beregnet at Europa daglig nå betaler ca. 1 milliard dollar for russisk olje, gass og kull. Det tilsvarer 8,8 milliarder kroner.

Dette tallet brukes nå også av EU-topper.

– Det er klart at disse inntektene Russland får daglig, er med på å finansiere krigen, sa toppdiplomaten Josep Borrell tidligere denne uken.

Bloomberg har også regnet ut at Russlands inntekter fra eksport av olje og gass kan øke med over 35 prosent fra i fjor til i år. I så fall vil russerne dra inn 321 milliarder dollar i år.

Årsaken er de skyhøye prisene på energi.

Selger oljen til India isteden

Mens russisk gass strømmer som aldri før, så har derimot eksporten av russisk råolje gått ned med rundt 25 prosent.

USA og Storbritannia har varslet forbud mot import av russisk olje. Samtidig avstår en god del europeiske selskaper, mer eller mindre frivillig, fra å kjøpe den.

Men mye av den russiske oljen som boikottes av Vesten, finner nå sin vei til Kina og India.

Der selges den med solid rabatt. Til tross for det, så tjener Russland likevel gode penger på sin olje også i år.

Russisk gass mer sårbar

Russlands inntekter fra gass utgjør i et «normalår» under halvparten av inntektene fra råolje og oljeprodukter. Men siden i fjor høst har gassprisene mangedoblet seg.

Og i motsetning til oljen, så har ikke Russland noen annet sted å selge den delen av gassen deres som i dag går i rør til Europa.

Gasslagrene i Russland er også ganske fulle. En stopp i produksjonen kan derfor også påvirke deres reservoarer for gass. Det er lettere for dem å la oljen ligge en stund.

Tyskland mest gasstørst

Svaret på hvorfor EU likevel ikke stopper importen av gass, er at det vil skade noen av landene kraftig.

I sum sto russisk gass i fjor for 38 prosent av all gassen EU forbrukte i fjor. Norge bidro med litt over 20 prosent.

Jo lenger sørøst man kommer i EU, jo større er avhengigheten av russisk gass.

Målt i prosent er det Ungarn som er mest avhengig av russisk gass. Målt i antall milliarder kubikkmeter er Tyskland suverent mest gasstørst.

Begge disse to landene har strittet imot et EU-forbud mot import av russisk gass.

– Ikke noe valg

Ungarns statsminister Viktor Orban sa i et radiointervju nylig at andet ikke har noe valg. At det er umulig for et land uten kystlinje å erstatte russisk gass med amerikansk gass (LNG) som kommer på skip.

Tyskland satser derimot stort på å erstatte russisk gass med LNG. De vil bygge minst to landbaserte importanlegg for slik gass.

Tyskerne er også i samtaler med to norske rederier om å bruke spesialskip som importanlegg for LNG. Dette da inntil de landbaserte anleggene er oppe og går om tre-fire år.