USA truer med Tiktok-forbud om ikke kinesisk eierselskap selger

Biden-administrasjonen har bedt Tiktoks kinesiske eierselskap selge andelen i den populære appen eller risikere å bli utestengt fra USA, får Reuters bekreftet.

Tiktoks eierselskap Bytedance må enten selge aksjene i Tiktok eller risikere at den blir forbudt i USA, melder Wall Street Journal og Reuters.

Ultimatumet ble først omtalt av Wall Street Journal og bekreftet av selskapet overfor Reuters onsdag. Amerikanske tjenestepersoner og folkevalgte har uttrykt bekymring for at data om amerikanske Tiktok-brukere kan havne hos kinesiske myndigheter, da videoappen er eid av kinesiske Bytedance.

Flere har vist til lovverk i Kina om at kinesiske selskaper må gi fra seg kundeinformasjon om de blir bedt om det.

Mer enn 100 millioner amerikanere bruker appen, som også ble forsøkt utestengt i USA av ekspresident Donald Trump i 2020. Han ble stanset av rettsvesenet. På verdensbasis hevder Tiktok å ha mer enn en milliard brukere.

– USA har så langt ikke klart å bevise at Tiktok truer amerikansk nasjonal sikkerhet. USA må slutte med sin urimelige undertrykkelse av selskapet, sier det kinesiske utenriksdepartementets talsperson Wang Wenbin torsdag morgen.

Regjeringsansatte og folkevalgte i en rekke land har blitt instruert til å ikke ha appen på jobbtelefonen, blant annet i USA, Canada og Danmark.

Tiktok nekter for at de deler data med kinesiske myndigheter, og sier at de har jobbet med amerikanske myndigheter i nesten to år om sikkerhet.

Brukere bruker mer tid på Tiktok enn på Youtube, Facebook, Instagram og Twitter, og plattformen nærmer seg også Netflix, ifølge markedsobservatøren Insider Intelligence.