Microsoft skal si opp 10.000 ansatte

Over 150.000 ansatte i teknologisektoren mistet jobben i fjor. Nå varsler også Microsoft masseoppsigelser.

Saken oppdateres ...

Microsoft skal si opp 10.000 ansatte. Det melder toppsjef Satya Nadella i en bloggpost onsdag ettermiddag.

Oppsigelsene vil redusere det totale antall ansatte med 5 prosent.

Selskapet varsler samtidig en kostnad på 1,2 milliarder knyttet til jobbkuttene.

Nedbemanningen kommer som en følge av at IT-giganten forbereder seg på lavere inntektsvekst.

Microsoft hadde 221.000 ansatte per juni 2022, ifølge statistikknettstedet Statista.

Rundt 60 prosent, eller om lag 132.000 av disse, arbeidet i USA.

Foreløpig er det ikke kjent om selskapets ansatte i Norge rammes av kuttene. Microsoft Norge har 339 ansatte, ifølge Proff.

150.000 sagt opp i fjor

Microsofts planlagte kutt er det siste av flere nedbemanninger teknologisektoren den siste tiden. Totalt ble over 150.000 ansatte sagt opp i fjor.

Nedbemanningen kan sparke i gang ytterligere nedskjæringer, ifølge analytiker Dan Romanoff i analyseselskapet Morningstar.

– I et helhetsperspektiv antyder en ny runde med permitteringer hos Microsoft at miljøet ikke blir bedre, og sannsynligvis fortsetter å forverres, sier han til Reuters.

Dystre utsikter og mindre etterspørsel

Felles for flere av teknologiselskapene er at de ansatte mange under pandemien. Da førte digitalisering, lave renter og økt tilgang på kapital til et voldsomt ansettelsesrush.

Det siste året har blant annet dystrere utsikter for verdensøkonomien og mindre etterspørsel fått flere store selskaper til å kutte stillinger.

Netthandelsgiganten Amazon sa opp 18.000 ansatte i januar – sitt største kutt i arbeidsstyrken noen gang.

Meta, som blant annet står bak plattformer som Facebook og Instagram, sa opp 11.000 ansatte i november.

Microsoft har en markedsverdi på 1.790 milliarder, og skal etter planen rapportere resultater fra siste kvartal neste tirsdag.