Beyoncé får skylden for høy inflasjon i Sverige

Den amerikanske superstjernens Sverige-besøk har ifølge økonomer fått en forbløffende virkning på landets prisvekst.

Beyoncé Knowles, her på Grammy-utdelingen i mars 2021, påvirket svensk inflasjon i mai.

Inflasjonen i Sverige er fortsatt skyhøy, selv om den har dempet seg tre måneder på rad.

I mai endte prisveksten på 9,7 prosent, ifølge ferske tall fra det svenske statistikkbyrået SCB. Det var høyere enn analytikernes spådom på 9,5 prosent.

Men forklaringen på prisoppgangen, eller i hvert fall deler av den, er mer spenstig enn de grå tallene. Svenske økonomer mener den amerikanske superstjernen Beyoncé Knowles har hatt en finger med i spillet.

– Beyoncé er ansvarlig

Den 41-år gamle stjernen er for tiden på sin «Renaissance World Tour».

Fordi Knowles valgte å starte den omfattende turneen i Stockholm, mener økonomer i Danske Bank at hun bidra til å trekke opp hotellprisene i byen.

– Beyoncé er ansvarlig for det ekstra oppsvinget denne måneden. Det er ganske forbløffende for en enkelthendelse. Vi har ikke sett dette før, sier sjeføkonom Micahel Grahn i Danske Bank til Financial Times.

Han anslår at Beyoncé selv var ansvarlig for hele 0,2 prosentpoeng på mai-indeksen.

Årsaken er prisveksten innen områdene restaurant og hotell (0,3) og kultur og rekreasjon (0,2).

Amerikanere på Sverige-ferie

Fans fra hele verden flokket til den svenske hovedstaden i forbindelse med turné-åpningen. Begge de to konsertene den amerikanske superstjernen holdt, var utsolgt, skriver avisen.

Det førte igjen til at folk overnattet dyrt, også godt utenfor Stockholms grenser.

I tillegg var amerikanske nettsider fylt med historier om amerikanere som tok turen til Norges naboland. De ville dra nytte av den svake svenske kronen og billigere billettpriser enn hjemme i USA.

Frykter Bruce Springsteen

Nå bekymrer prognosesjef Andreas Wallström i Danske Bank seg for den neste store konserten i Sverige, skriver Financial Times.

Han frykter at artisten Bruce Springsteen, som holder hele tre konserter i Göteborg i slutten av juni, vil få en tilsvarende effekt.

Onsdag ettermiddag er to av konsertene utsolgt, ifølge nettsiden evenemangsbiljetter.se.

Springsteen skal også holde to konserter i Oslo, som i skrivende stund ikke er utsolgt.

Beyoncé har på sin side fløyet videre.