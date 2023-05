Argentina tar krisegrep: Hever renten til 97 prosent

Inflasjonsgaloppen i Argentina fortsetter. Nå tar regjeringen grep etter at prisene i april var 109 prosent høyere enn for et år siden. Samtidig hever sentralbanken renten med hele seks prosentpoeng.

Matvareprisen har økt drastisk i Argentina den siste tiden. Her ser kunder på prisene i en matbutikk i hovedstaden Buenos Aires.

Siden Argentina ble kastet inn i en økonomisk krise i 2018, har ingen regjeringer klart å få ordentlig orden på økonomien.

Landet har slitt med høy utenlandsgjeld, valutaproblemer og økt fattigdom, men det er inflasjonen som virkelig har satt fart på krisen.

I april steg inflasjonen med 8,4 prosent, noe som brakte prisstigningen på årsbasis opp til 109 prosent.

Argentina har lenge slitt med høy inflasjon, men tidligere i år passerte landet for første gang på tre tiår inflasjonstall på over 100 prosent.

– Vi har et veldig alvorlig inflasjonproblem som er veldig vanskelig å løse, sa president Alberto Fernández i et radiointervju før helgen, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Vi må stoppe det, vi må finne ut hvordan vi gjør det.

Mandag ettermiddag bekrefter sentralbanken at renten heves med 6 prosentpoeng til 97 prosent.

Flere tiltak

I tillegg til at sentralbanken setter opp renten, innebærer regjeringens tiltak valutaintervensjoner og avtaler med kreditorer.

Regjeringen varsler samtidig at ytterligere tiltak vil kunngjøres de neste dagene, skriver Reuters. For å få ned inflasjonen har regjeringen blant annet brukt priskontroller, noe som har blitt sett på som feilslått.

Inflasjonen i april ble særlig drevet av økte matvarepriser, der prisstigningen var på over 10 prosent. Det er bare i Libanon, Zimbabwe og Iran at matvareprisene har steget mer på verdensbasis enn i Argentina, ifølge Verdensbanken, skriver den spanske avisen El País.

Forverret av tørke

Det avholdes valg i Argentina i oktober, og den upopulære Alberto Fernández har sagt at han ikke vil stille til valg.

Presidentens koalisjon Frente de Todos (Alles front) står sterkt blant fattige som rammes ekstra hardt av den galopperende inflasjonen. Partiet har foreløpig ikke funnet en kandidat som skal stille til høsten.

Utfordreren Javier Milei ønsker å erstatte den argentinske pesoen med amerikanske dollar for å få vekk inflasjonen.

I fjor ble den økonomiske krisen forsterket ytterligere av dramatisk tørke, noe som rammet eksporten av viktige produkter som soyabønner, mais og hvete. Samtidig har landet måttet tære kraftig på valutareserven i kombinasjon med problemer med høy utenlandsgjeld.

Argentinas president Alberto Fernández har lenge prøvd å få bukt med den galloperende inflasjonen i landet.

Vil sikre hjelp

Argentina og Det internasjonale pengefondet (IMF) inngikk en ny avtale i fjor verdt 44 milliarder dollar. Avtalen innebærer en utsettelse av nedbetalinger fra forrige avtale, mot at Argentina går med på en rekke betingelser.

Regjeringen er nå på jakt etter internasjonal hjelp til å håndtere de svinnende valutareservene. Ifølge Bloomberg leter Argentina etter hjelp blant de såkalte Brics-landene, som består av Kina, Brasil, Russland, India og Sør-Afrika.

Tidligere i år nedgraderte kredittvurderingsselskapet Fitch landets utenlandsgjeld. Selskapet nedgraderte fra CCC- til C, noe som innebærer at de mener en konkurs kan være nærstående.

Selskapet fastslo at det kan komme en ny nedgradering til konkursstatus. Fitch degraderte gjelden også i oktober i fjor. Begrunnelsen den gangen var makroøkonomiske ubalanse og økende risiko knyttet til evnen til å nedbetale gjeld.

Økt fattigdom

E24 var tidligere i år i Argentina og skrev om hvordan livet er når prisene stiger med 100 prosent. En av fire argentinere har nå blitt kastet ut i fattigdom i landet.

– De har gjort oss til et land med tiggere, sier den 60 år gamle selvstendig næringsdrivende Carlos Andrada til nyhetsbyrået Reuters.

Ifølge Observatorio de la Deuda Social of the Universidad Católica lever nå 43 prosent av argentinere under fattigdomsgrensen. Det er 7 prosent høyere sammenlignet med seks måneder tidligere.