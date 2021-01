Kinesisk forretningsmann dødsdømt for korrupsjon

Den tidligere toppsjefen for et av Kinas største statsstyrte kapitalforvaltningsselskap ble tirsdag dømt til døden for korrupsjon.

Lai Xiaomin, her i retten, er dømt til døden i Kina for korrupsjon, underslag og bigami. Vis mer byoutline CCTV via AP / NTB

NTB-TT-AFP

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Lai Xiaomin, som tidligere var medlem i det kinesiske kommunistpartiet, ga en detaljert tilståelse på den statlige TV-kanalen CCTV i januar 2020.

Tilståelsen ble akkompagnert av bilder av en Beijing-leilighet som angivelig skal være hans, der safer og skap var fylt opp med bunker av pengesedler.

Lai har ifølge domstolen i Tianjin utnyttet posisjonen til å tilegne seg pengene. Domstolen beskriver bestikkelsene som «ekstremt store», og mener Lai har hatt «ekstremt ondsinnede hensikter».

Lai var tidligere toppsjef for det Hongkong-listede selskapet China Huarong Asset Management Co. Han er også funnet skyldig i bigami, etter å ha levd «som mann og kone i lange perioder» og ha satt barn til livs utenfor ekteskapet.

Han skal også ha underslått 25 millioner yuan, tilsvarende drøyt 33 millioner norske kroner, i offentlige midler fra 2009 og fram til 2018, da han ble avsatt og utvist fra kommunistpartiet.

