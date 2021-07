Tobakkskjempe ber om sigarettforbud

Philip Morris vil fase ut den tradisjonelle røyken i Storbritannia innen ti år. Selskapet satser likevel tungt på andre tobakksprodukter.

UT: Det går mot slutten for Marlboro og sigaretter fra Philip Morris i Storbritannia. Vis mer byoutline Gerry Broome / TT NYHETSBYRÅN

Søndag kom tobakksgiganten Philip Morris med planene sine for sigarettsalget i Storbritannia fremover.

Toppsjef Jacek Olczak sier at selskapet skal fase ut dette innen ti år, skriver The Daily Mail.

– Jeg tror at i Storbritannia, maksimalt ti år fra nå, kan du løse problemet med røyking helt, forteller han til avisen.

The Guardian melder at Olczak også sier at sigaretter bør bli behandlet som nye fossilbiler, som blir forbudt fra 2030.

– Jo raskere det skjer, jo bedre er det for alle, sier Olczak til avisen.

Marlboro opp i røyk

Selskapet ber dermed i praksis om at sigaretter, også fra deres eget Marlboro-merke, blir forbudt i Storbritannia.

– Det vil forsvinne. Det første valget for forbrukere er at de bør slutte å røyke, sier Olczak til The Daily Mail.

Financial Times skriver at salgsinntektene Philip Morris har fra Marlboro i Storbritannia ligger rundt 800 millioner pund i året.

Med dagens kurs tilsvarer beløpet rett under 9,75 milliarder kroner.

Satser på alternativer

Globalt får Philip Morris nesten en fjerdedel av sin omsetning fra alternative produkter, en langt større andel enn konkurrenter som Altria og Imperial Tobacco, skriver FT.

Britiske myndigheter har ifølge The Daily Mail lagt frem en plan for å få landet til å bli «røykfritt» innen 2030.

– Men skjer ikke det, er det nest beste valget å la folk bytte til bedre alternativer, sa Olczak til avisen.

Philip Morris har investert tungt i andre måter å innta tobakk på, inkludert IQOS. Dette er en elektrisk enhet som varmer opp tobakken i stedet for å forbrenne den. Ifølge Financial Times har dette produktet over 20 millioner brukere i verden.

Ifølge The Guardian kunngjorde Philip Morris nylig et mål om at halvparten av omsetningen deres skal komme fra ikkerøykeprodukter. Dette som en del av omstilling til et «helse- og velværeselskap» med lederlønninger knyttet til sitt nye oppdrag om å «avrøyke» verden ved å fase ut sigaretter.

Selger røyk og pustehjelp

Selskapet har fått rykende kritikk fra røykemotstandere som anklager Philip Morris for å være dobbeltmoralske, skriver The Guardian.

Bakgrunnen er et oppkjøp verdt en milliard pund av Vectura, et britisk legemiddelselskap som lager astmainhalatorer.

Motstanderne mener tobakksselskapene posisjonerer seg som en del av løsningen for å oppnå en røykfri verden, samtidig som de fortsetter å selge og markedsføre dødelige sigaretter.

Røyking dreper rundt åtte millioner mennesker årlig, ifølge Verdens helseorganisasjon.

