ESB-topp: Europeisk økonomi kan krympe med opptil 10 prosent

Den europeiske sentralbanken tror Europa kan få en sterkere resesjon enn resten av verden. Ikke før i 2021 er økonomien tilbake på beina, anslår sentralbanktopp.

Luis de Guindos, visepresidenten for den europeiske sentralbanken (ESB) sier i et intervju med spanske La Vanguardia at coronapandemien vil gå hardt utover den europeiske økonomien.

– Den globale økonomien vil gå inn i en resesjon og det vil også den europeiske økonomien, muligens en enda hardere en, sier han.

Venter oppgang i 2021

Etter coronakrisen tiltok i mars lanserte sentralbanken en krisepakke på 750 milliarder euro, som skulle gå til kjøp av verdipapir. I tillegg kommer flere av EU-landene med egne krisepakker.

– BNP-fallet vil avhenge av hvor lenge nedstengningen varer. Internasjonale organer har anslått at økonomien vil synke med 2 til 3 prosent for hver måned med nedstengning, sier de Guindos.

– En og en halv måned gir om lag fem prosent. Tre måneder vil gi det dobbelte, sier han.

ESB-toppen tror ikke oppgangen kommer før til neste år.

– I eurosonen er det mest sannsynlige scenarioet at vi ser tegn til vekst i tredje kvartal, men vi må vente til 2021 før vi ser en ordentlig gjenoppretting av den økonomiske aktiviteten.

– Uansett vil ikke en 2021-oppgang gjøre opp for nedgangen i 2020. Jeg tror veksten i verdensøkonomien vil være mellom en V og en U, men vi må huske at alt avhenger av hvor lenge økonomien er stengt, sier han.

Bred nedgang i Europa

Prognosene for de største landene i eurosonen har de siste ukene blitt redusert kraftig. Frankrikes finansminister Bruno Le Maire tror landet vil få den største resesjonen siden andre verdenskrig

– I år havner vi trolig langt under minus 2,2 prosent. Det viser hvilket økonomisk sjokk vi nå står overfor, sier Le Maire.

Tyske forskningsinstitutter og tenketanker venter en nedgang på 10 prosent i andre kvartal, og 4,2 prosent på årsbasis.

I Sveits har regjeringen et «worst case scenario» på minus 10,4, mens det for Storbritannia ventes en nedgang oppunder 8 prosent, skriver Financial Times.

– Europa er bedre rustet

I tillegg til verdipapirkjøp, krisepakker og ulike låneordninger muliggjør «European Stability Mechanism» lånetilgang på to prosent av lands BNP til bruk på helsevesen i landet.

– Det sender et tydelig signal om euroområdenes vilje til å økonomisk og budsjettmessig handle sammen. Med alle tiltakene i spill så er Europa bedre rustet til å svare på denne uventede krisen, sier de Guindos.

Frykter ikke økt gjeld

Mange av både sentralbankens og europeiske myndigheters krisetiltak er basert på lån.

– Land vil oppleve en dyp resesjon som vil påvirke de offentlige finansene. Det vil kreve større finansieringsbehov på mellom 11.000 og 16.000 milliarder kroner, et beløp vi sannsynligvis aldri har sett før, sier de Guindos.

Han tror imidlertid ikke den økte gjelden i Europa vil bli noe problem.

– Gjeldsnivåer i eurosonen er bærekraftige og når krisen er over vil økonomiske forhold tilbake til det normale. Vi ser ikke scenarioer hvor gjelden er et problem. Det er ikke et utfall jeg vurderer, sier de Guindos.

