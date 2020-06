Elon Musk har solgt villa til over en kvart milliard

Villaen ble solgt til den kinesiske milliardæren William Ding som er grunnlegger og sjef i internettselskapet Netease.

Tesla-sjefen vil prioritere sentimental verdi over monetær Vis mer Hannibal Hanschke / NTB Scanpix

Publisert: Publisert: 20. juni 2020 12:11

Tesla-sjefen har solgt villaen sin i Bel-Air området i Los Angeles til en sum på 29 millioner dollar (overkant av 279 millioner norske kroner), melder The Wall Street Journal.

I mai skal Musk ha skapt flere overskrifter da han skrev i et innlegg på Twitter at han ikke lenger ville eie noen hus. Dette kommer i tillegg til en kunngjøring om at Tesla-sjefen har en plan om å selge alle sine fysiske eiendeler.

– Jeg prøver å gjøre livet mitt så enkelt som mulig akkurat nå, så jeg vil bare beholde ting som har sentimental verdi, forteller Elon Musk til The Wall Street Journal.

Musk kjøpte villaen tilbake i 2012 for 17 millioner dollar fra Mitchell Julis som er grunnlegger av investeringsselskapet Canyon Capital Advisors. Villaen er en del av en klynge med seks hus som Musk eier i samme område.

Les også:

Les på E24+ (for abonnenter) Her har ti nye luksusleiligheter gått unna siden januar