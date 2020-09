Dollaren faller videre: Svakeste på over to år mot euro

Investorenes appetitt på risikable investeringer og sentralbankens signaler om ultralave renter i lang tid, har sendt dollaren utforbakke, mener valutaekspert.

Asgeir Aga Nilsen

1. september 2020

Dollarkursen har falt markant gjennom sommeren, målt mot en rekke forskjellige valutaer.

Målt mot euro har også den amerikanske valutaen falt. Tirsdag koster en euro rundt 1,2 dollar, noe som er det svakeste for dollaren siden mai 2018.

Dollarkursen mot euro er en av de sentrale kursene i valutamarkedet.

Dollaren styrket seg kraftig da coronauroen herjet som verst i vår, men deretter har den amerikanske valutaen stadig blitt svakere.

En dollar koster nå rundt 8,7 kroner, mens den kostet rundt 9,5 kroner i starten av juni. På det høyeste under coronakrisen kostet en dollar nesten 11,9 kroner.

På det laveste sto kursen i 8,64 kroner tirsdag, som er årets sterkeste krone målt mot dollar.

En euro koster omtrent 1,2 dollar. Det er det svakeste nivået for dollaren på over to år. Vis mer Infront

Trenger ikke lenger trygg havn

Valutastrateg Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken peker på at en rekke faktorer har bidratt til å svekke dollaren.

– Vi ser det i sammenheng med hvor den var før sommeren. Dollaren styrket seg kraftig i mars på grunn av uroen relatert til pandemien, sier han til E24.

Dollaren er regnet som en trygg havn, og Knudsen peker på at den styrket seg rundt ti prosent på omtrent like mange dager.

I etterkant har situasjonen snudd fullstendig. Nå jakter investorene igjen på mer risikable investeringer, som for eksempel aksjer. Dermed blir dollaren solgt, ifølge Knudsen.

– I takt med at den verste frykten for pandemien har avtatt så har også bevegelsen i dollar i mars blitt reversert.

Nye rentesignaler svekker dollar

Valutaeksperten peker i tillegg på at sentralbanken i USA ikke bare har kuttet renten kraftig, men også gitt signaler om at renten vil bli holdt lav ekstra lenge.

Det var tolkningen etter den pengepolitiske konferansen som vanligvis går av stabelen i Jackson Hole, men som i år var digital som følge av coronapandemien.

Ved konferansen kunngjorde sentralbanksjef Jerome Powell at sentralbanken Federal Reserve er enige om et såkalt gjennomsnittlig inflasjonsmål, som betyr at inflasjonen kan gå «moderat» over to prosent «for en periode».

I praksis betyr endringen at sentralbanken vil ha høyere terskel for å øke renten når arbeidsledigheten faller.

– I lys av rentekuttene og sterke signaler om at renten i USA vil bli holdt lav lenge er signalet at dollar på mange måter kan brukes som en finansieringsvaluta – det innebærer salg av dollar, sier Knudsen.

Han tror også at markedsaktører kan spekulere i at dollaren vil holde seg svak fremover.

