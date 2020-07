Kraftig nedtur for Tyskland i andre kvartal

BNP falt 10,1 prosent fra første til andre kvartal. – Gigantisk fall, men gammelt nytt, sier DNB Markets.

Vis mer MICHAEL KAPPELER / POOL

Publisert: Oppdatert: 30. juli 2020 11:43 , Publisert: 30. juli 2020 10:11

Fallet i Tysklands BNP ble verre enn ventet i andre kvartal. Dette ble et krisekvartal for både privatpersoner, selskaper og økonomier. Fra starten av mars ble store deler av Europa stengt ned for å begrense spredningen av coronasmitte, og det lammet mye av den økonomiske aktiviteten.

Justert brutto nasjonalprodukt falt med 10,1 prosent fra kvartalet før, mens det var forventet et fall på ni prosent, ifølge Dow Jones.

Det er det største fallet i et andre kvartal siden 1970, da man begynte å beregne kvartalsvis BNP. Til sammenligning var BNP-fallet 4,7 prosent i første kvartal 2009, under finanskrisen.

Sammenlignet med samme kvartal i fjor er BNP ned 11,7 prosent.

Det tyske statistikkbyrået (Destatis) sier det har vært et massivt fall i eksport og import av varer og tjenester, privatforbruk og investeringer. Lyspunktet er en økning i offentlig konsum.

Vis mer Statistisches Bundesamt

– Gigantisk fall, men gammelt nytt

– Dette er et gigantisk fall, mer enn dobbelt så mye som de 4,7 prosent under finanskrisen. Samtidig er andrekvartalstallene litt gammelt nytt, særlig nå når vi har kjent forløpet ganske tidlig gjennom kvartalet, sier valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets.

Danske Bank deler Østnors syn:

- Tysk BNP falt med 10,1 prosent i andre kvartal (verste noensinne) og er nå mer enn 12 prosent ned fra fjerde kvartal 2019. Det er likevel gammelt nytt. Vi vet at økonomien holder på å hente seg inn etter at Tyskland fikk covid-19 under kontroll og har gjenåpnet økonomien, skriver Danske Bank via meldingstjenesten Twitter.

Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets Vis mer Cicilie S. Andersen / E24

– Et helt eksepsjonelt sjokk

– Vi opplever et helt eksepsjonelt sjokk, på den måten at det kom så fort og kraftig. Fallet er like stort som det samlede fallet under finanskrisen, sier Østnor i DNB Markets.

Østnor mener det er grunn til å tro at at vi kan se ganske svake tall fremover, særlig i lys av at enkelte land har uheldig utvikling i smittetilfeller.

– Vi får se hvor lenge man finansierer permitteringsordningene og lånegarantiene i de ulike landene. Når man trapper ned, vil vi se konkursoppgang og ledighet som fester seg på et høyere nivå enn tidligere.

Også USA kommer med BNP-tall senere i dag, riktignok mot samme kvartal i fjor. Det forventes et stup på 35 prosent, ifølge Marketwatch. Østnor omtaler det som brutale tall.

– Vi har mistet veldig mye verdiskaping, og det kommer til å ta lang tid før vi er tilbake, sier han.

Norge i en unik situasjon

Østnor forteller at Norge er i en situasjon det er få forunt å være i.

– Vi er også i en krise, og vi har et ytterligere element i form av lave oljepriser som treffer oss kraftigere enn naboland. Samtidig har vi finanspolitiske virkemidler som få andre har, sier han.

Han poengterer at både evnen og viljen til forbruk er sterk i Norge.

– Det er en tendens til at forbruket holder seg overraskende godt i mange land, men spesielt godt i Norge. Vi har hatt en eksepsjonell vekst i detaljhandelen, sier Østnor.

Les også Sterk shoppevekst i juni