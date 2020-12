Boris Johnson: Veldig sannsynlig at brexit ender uten EU-avtale

Statsminister i Storbritannia, Boris Johnson, sier torsdag kveld at det er veldig sannsynlig at brexit ender uten en handelsavtale med EU.

UENIGE: Storbritannias Boris Johnson og EU-president Ursula von der Leyen møtes denne uken for å diskutere en eventuell handelsavtale. Vis mer byoutline AARON CHOWN / POOL

Det melder BBC.

– Nå er det tid for at bedrifter og offentligheten forbereder seg på det utfallet, selv om forhandlingene skulle fortsette, sier Boris Johnson torsdag kveld, ifølge nyhetskanalen.

Johnson har vært i forhandlinger med president i EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, de siste dagene, og forhandlingene skal vare frem til søndag.

Han legger til at forhandlingene fremdeles er langt fra å komme i mål.

Ifølge Johnson krever EU at Storbritannia i for stor grad skal være knyttet til deres lovgivning. Videre sier han at EUs forslag til avtale innebærer at Storbritannia blir tvunget til å være en «tvilling» til EU, skriver BBC.

Omfattende forhandlinger

Ursula von der Leyden, president i EU-kommisjonen, lederne i EU 27 medlemsland. Hun og Johnson startet forhandlingene onsdag kveld, og partene meldte senere samme kveld at de ikke var kommet til enighet.

Torsdag kveld har Johnson og von der Leyden er det fortsatt stor avstand mellom partene, og klokken tikker mot fristen som er satt til søndag.

Britene forlot EU 31. januar 2020, men en avtale om hvordan hvordan Storbritannia og EU skall handle og samarbeide sammen fremover er enda ikke på plass. 31. desember er satt som frist for forhandlingene.

Dersom det ikke skjer før årsskiftet, blir resultatet det noen kaller «hard brexit», som kan bli kaotisk. Forhandlingene beskrives som svært omfattende, ifølge flere kilder.

Målet er å få på plass en avtale innen fristen, der blant annet hvordan de skal handle sammen, og hvem som skal få fiske i Storbritannias farvann er viktige temaer.

