Kryptogründeren Sam Bankman-Fried fikk kausjonen trukket tilbake – må tilbake i fengsel

Kryptogründeren Sam Bankman-Fried er fengslet etter at en dommer trakk tilbake kausjonen for den svindeltiltalte amerikaneren.

NTB-Reuters

Årsaken til at han ikke lenger får være på frifot mot kausjon, er at dommeren mener det er sannsynlig at han har påvirket vitner minst to ganger.

Distriktsdommer Lewis Kaplan kunngjorde beslutningen på et rettsmøte på Manhattan fredag, mindre enn to måneder før rettssaken mot Bankman-Fried er ventet å starte.

31-åringen er tiltalt for å ha stjålet milliarder av dollar fra kryptobørsen FTX, som han selv grunnla, men som kollapset i november i fjor.

Siktelsen mot Bankman-Fried omfatter blant annet bedrageri og hvitvasking som kan ha kostet investorer, kunder og utlånere flere milliarder dollar.