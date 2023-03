OECD spår høyere vekst og fortsatt høy inflasjon i verden

Forventningene til økonomisk vekst i verden justeres opp i OECDs siste rapport, samtidig som organisasjonen tror den høye prisveksten vil vedvare.

Lys i vinduene i bankbygninger i finansdistriktet i tyske Frankfurt. OECD spår høyere vekst og fortsatt høy inflasjon i verden i tiden framover.

NTB-AFP-Reuters

For G20 landene – som inkludere EU, Kina og USA – anslår Organisasjonen for samarbeid og utvikling (OECD) en prisvekst på 5,9 prosent i år. Dette ventes å gå ned til 4,5 prosent neste år.

Det er vanlig at sentralbanker jobber for å sikre en stabil prisutvikling med en årlig inflasjon på rundt 2 prosent.

Usikker prognose

Samtidig hever OECD forventningene til global økonomisk vekst fra 2,2 til 2,6 prosent. I fjor var veksten på 3,2 prosent.

Organisasjonen påpeker at økende rente bidrar til at det fortsatt er høy usikkerhet knyttet til prognosen. Den siste rapporten har sågar fått tittelen «En skjør opphenting».

– Det har begynt å dukke opp mer positive tegn, inkludert økte forventninger blant bedrifter og forbrukere, fallende priser på mat og energi samt Kinas gjenåpning, skriver OECD i rapporten.

Usikkerhet rundt utviklingen av krigen i Ukraina trekkes også fram som en risikofaktor. Det samme gjør faren for nytt press i energimarkedet.

Mulige lettelser neste år

Rapporten påpeker at det er vanskelig å se hele effekten av stigende renter, men advarer om at økt press på låntakere kan føre til tap for noen banker og viste til kollapsen i amerikanske Silicon Valley bank forrige uke.

Tross den kollapsen og krisen i sveitsiske Credit Suisse, satte Den europeiske sentralbanken denne uken opp renten med 0,5 prosentpoeng, slik den hadde varslet før bankuroen. Håpet er at økt rente skal få bukt med den høye prisveksten.

OECD anslår at renten vil nå en topp på 5,25-5,5 prosent i USA og 4,25 prosent i Storbritannia og eurosonen. En flatere prisvekst kan åpne for noen lettelser i sentralbankenes pengepolitikk neste år, heter det i rapporten.