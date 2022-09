Historisk rentehopp i Sverige

Svenske Riksbanken setter tonen i en sentralbanktung uke, og leverer et rentehopp på et helt prosentpoeng.

Sentralbanksjef Stefan Ingves skal presentere rentebeslutningen på en pressekonferanse klokken 11.

Sverige setter opp renten med et helt prosentpoeng til 1,75 prosent.

Dette er det største rentehoppet i Sverige siden starten av 90-tallet, da Riksbanken innførte dagens pengepolitikk med et inflasjonsmål på to prosent.

Rentehoppet er også større enn de 0,75 prosentpoengene som økonomene ventet på forhånd, og fire ganger så stor som det som gjerne regnes som en «normal» renteheving.

Den svenske sentralbanken er en av få i vestlige økonomier som har hevet renten like mye i år – forrige gang var i juli, da sentralbanken i Canada tok det samme grepet.

– Inflasjonen er for høy. Det tærer på husholdningenes kjøpekraft og gjør det vanskeligere for både bedrifter og husholdninger å planlegge sin økonomi, slår Riksbanken fast i en uttalelse.

Venter økonomisk tilbakegang

Stigende renter i kombinasjon med høye priser vil føre til at mange svenske husholdninger vil få betydelig høyere levekostnader fremover. Men det ville vært verre om inflasjonen holdt seg på dagens nivåer, argumenterer sentralbanken. Da blir en renteheving det viktigste våpenet.

Men det går også utover økonomien.

Riksbanken anslår nå at den svenske økonomien (målt etter BNP) vil krympe med 0,7 prosent i 2023, ned fra den tidligere prognosen om en tilsvarende vekst. Etter dette, i 2024, tror Riksbanken at økonomien vil vokse igjen med 1,1 prosent – ned fra den tidligere prognosen om 1,3 prosent.

Sentralbanken har samtidig jekket opp prognosene for inflasjonen (målt etter konsumprisindeksen) på kort sikt. Den vil legge seg på 8,6 prosent i år og 8,5 prosent til neste år, ifølge prognosene. Men videre i 2024 vil den dempe seg til 2,2 prosent, mener sentralbanken – ned fra forrige prognose om 2,7 prosent.

Rentebanen er samtidig oppjustert. Sentralbanken anslår når at den svenske styringsrenten vil nå 1,9 prosent i fjerde kvartal, og videre opp til 2,5 prosent i slutten av 2023.

– Planlegger å ta ned tempoet

Sjefsøkonom i Handelsbanken Marius Gonsholt Hov sier han ikke forventet en heving på et helt prosentpoeng, men sier det likevel ikke er overraskende, fordi Riksbanken har vært noe tregere på å reagere enn for eksempel Norges Bank.

– Hovedforventningen var at de skulle heve renten 0,75 prosentpoeng, men analytikere la inn en risiko for at de skulle heve et helt poeng. Videre ser vi at de indikerer en heving på 0,5 i november og 0,25 i februar, så de planlegger å ta tempoet ned noe etter dette hoppet, sier Gonsholt Hov.

Han tror derimot ikke at markedet helt vil kjøpe budskapet om at rentefarta tas ned, ettersom han tror det allerede er priset inn rentehopp.

– Men det kan legge en demper på på renteforventningen på en toårshorisont, sier Gonsholt Hov.

Skyhøy inflasjon

Forrige gang svenske Riksbanken hevet renten var i juni, den gang med 0,5 prosentpoeng. Rentebanen ble samtidig oppjustert, i likhet med inflasjonsprognosene.

Og det var spesielt inflasjonen som var i fokus ved juni-møtet, ifølge protokollen. Her tok flere sentralbankmedlemmer til ordet for å gjøre «det som kreves» for å få prisveksten ned – selv om resultatet blir å svekke den økonomiske veksten på kort sikt.

Siden den tid har inflasjonen overgått Riksbankens forventninger, både i juni og juli. Prisveksten nådde en ny høyde i august, da den svenske konsumprisindeksen la seg på 9 prosent – det høyeste siden 1991 og opp fra 8 prosent måneden før.

Det er ikke bare Riksbanken som tar opp kampen mot inflasjonen denne uken. Det er ventet rentehevinger på løpende bånd fra en rekke sentralbanker, blant annet Sveits og Storbritannia – og ikke minst USA. Også Norges Bank ventes å heve styringsrenten på torsdag, denne gangen med 0,5 prosent.