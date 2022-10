Det bør ikke overraske noen at president Vladimir Putin aktivt bruker energi som et våpen i krigen.

Vi må fortelle hva Russland gjør

De neste månedene vil det russiske «energivåpenet» treffe Europa hardere. Vi må være forberedt på å stå imot Russlands forsøk på å skape splid og polarisering.

Ine Eriksen Søreide Leder av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget (H)

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her

Overgangen fra «trussel» til «angrep» ser ikke lenger ut som vi har forestilt oss. Et angrep er ikke lenger bare stridsvogner som ruller over grensa fra et land til et annet, eller at et land erklærer et annet land krig. I dag ser det annerledes ut. Sikkerhetstruslene vi møter nå er langt mer diffuse, sammensatte og komplekse enn for bare få år siden. Når vi blander konvensjonelle og kjernefysiske trusler med cybertrusler og hybride virkemidler, og legger til en varslingstid som er redusert til et sted mellom liten og ingen, stor vi overfor et veldig utfordrende bilde.

Historisk er hybride trusler og virkemidler på ingen måte noe nytt fenomen, men de kommer i andre og nye former i dag sammenliknet med før. Normalt har slike irregulære og asymmetriske midler vært brukt av den underlegne parten i en konflikt – den parten som ikke har militær styrke til å vinne en avgjørende seier på bakken. Det nye i dag er at også presumtivt sterke stater benytter slike virkemidler i stor skala.

Hybride virkemidler er designet for å skape mest mulig frykt og uro, og maksimal usikkerhet i beslutningsprosesser. For eksempel når NATO skal beslutte om et angrep er over eller under terskelen for Artikkel V, eller hvem som står bak det.

Derfor bør det ikke overraske noen at Russland aktivt bruker energi som et våpen i krigen. Det har Russland gjort før, blant annet da de skrudde av og på gasstilførselen til Ukraina før og under angrepet på, og den ulovlige anneksjonen av, Krim i 2014.

I dag framstår «energivåpenet» som helt avgjørende for Russland – men ikke først og fremst i den brutale krigen de fører på bakken i Ukraina. Derimot er det helt sentralt for å svekke samholdet i Europa. Langvarig, strategisk russisk nedskalering av energiforsyningene til Europa har gitt kraftig økte priser. Allerede før krigen brøt ut ble gassforsyningene betydelig redusert og europeisk forsyningssikkerhet satt under sterkt press. Det er også all grunn til å anta at Russland står bak sabotasjeaksjonene som sprengte gassrørledningene Nord Stream 1 og 2. Alt dette skaper frykt, uro og usikkerhet.

Jeg er bekymret for at effektene av dette «energivåpenet» vil treffe Europa de kommende månedene. Energipolitikken dominerer nå den russiske historiefortellingen som rettes mot Europa. Ifølge blant andre stiftelsen German Marshall Fund har russiske diplomater og statskontrollerte medier etter invasjonen av Ukraina i større grad tvitret om Europas avhengighet av russisk gass enn de har tvitret om at Ukraina skulle «de-nazifiseres» (som var et av Russlands falske påskudd for invasjonen). Det overordene målet med dette angrepet er å splitte europeiske land og bygge opp misnøyen internt i land, for å skape politisk press mot myndighetene og svekke støtten til sanksjonsregimet mot Russland og de militære bidragene til Ukrainas forsvarskamp. Frykten i flere europeiske land er at de økte energiprisene som følge av Russlands krigføring i Ukraina skal skape sosial uro.

Da Etterretningstjenesten la fram sin åpne trussel- og risikovurdering «FOKUS» i februar 2022, pekte de blant annet på at: «Moskva vil fortsette å bruke fordekte virkemidler, som informasjonsoperasjoner, for å svekke vestlig samhold og så intern splid i enkelte land. Målet er å svekke stater og aktører som betraktes som motstandere eller å øke støtten til grupperinger med et positivt syn på Russland […]».

Og det er nettopp her noe av min bekymring ligger nå. Økende energipriser og bevisst struping av tilgangen til energi polariserer debatten i mange land. Denne polariseringen spilles opp og utnyttes av Russland til å fremme splittelse mellom land og internt i land. Falske nyheter, desinformasjon, propaganda og konspirasjonsteorier brukes og spres, og hensikten er den jeg nettopp beskrev.

Vi må ikke tro at vi er immune eller at dette ikke angår oss. Og vi har alle et ansvar for å snakke åpent om dette, forklare hva vi ser og hva som er hensikten når Russland bruker disse virkemidlene. Det vil gjøre slike virkemidler mindre effektive, og oss selv mindre sårbare. For vår tids kriser forsterker polariseringen, noe som igjen kan utnyttes av aktører som ikke vil oss vel. Dette er en av de fremste truslene mot samfunnet vårt: De systematiske forsøkene fra autoritære regimer på å rive tilliten ned mellom oss i et land og mellom frie, demokratiske land. Å håndtere denne trusselen krever klokskap, samhold – og at vi alle er med på å slå den tilbake.