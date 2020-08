Tiktok-eier har saksøkt USA

Det kinesiske selskapet Bytedance, som eier Tiktok, har saksøkt den amerikanske regjeringen. Det opplyser selskapet mandag.

Fabian Skalleberg Nilsen

Publisert: Oppdatert: 24. august 2020 17:32 , Publisert: 24. august 2020 17:14

Bytedance varslet lørdag kveld norsk tid at de tar Trump-forbudet til retten.

Mandag opplyser selskapet at de formelt har saksøkt USAs regjering.

De utfordrer Trumps administrasjons forsøk på å forby selskapets virksomhet i USA, skriver CNBC.

– Nå er tiden kommet for oss til å handle. Vi tar ikke lett på å saksøke regjeringen, men føler likevel vi ikke har noe annet valg enn å ta grep for å beskytte våre rettigheter, og rettighetene til vårt samfunn og våre ansatte, skriver Bytedance.

Årelang konflikt

Både Tiktoks eiere og kinesiske myndigheter reagerte sterkt på forbudsordren som USAs president ga i begynnelsen av august.

Like etter at forbudet ble avgjort gjentok Tiktok at det aldri har delt data med kinesiske myndigheter, eller sensurert innhold etter ordre fra myndighetene.

Selskapet opplyste at det i nesten et helt år har forsøkt å forhandle med USA i god tro. Men den amerikanske presidenten gjorde det klart at et forbud er på trappene.

Konflikten føyer seg inn i den årelange handelskrigen mellom Kina og USA.

