Kjente merkevarer lager ny logo for å fremme sosial distansering

McDonalds, Audi og Volkswagen er bare noen av de få konglomeratene som har redesignet selskapets logo den siste tiden, og møter blandede tilbakemeldinger fra ekspertene.

McDonalds Brasil la i forrige uke ut dette bildet på sin Facebook-side. Vis mer McDonalds Brasil

Publisert: Publisert: 29. mars 2020 20:56

Sosial distansering oppfordres av myndighetene for å begrense risikoen for å bli smittet av coronaviruset. Som følge av dette har flere selskaper lagt ut bilder som fremmer sosial distansering.

Sist uke la McDonalds Brasil ut et bilde på Facebook hvor de to gullsøylene i logoen er separert. Også Coca-Cola har laget en reklameplakat på Times Square hvor bokstavene i logoen er separert.

Vis mer Skjermdump fra Audi-videoen

Bilprodusentene Audi og Volkswagen har også separert sine logoer i hver sin video som oppfordrer til sosial distansering.

– Det slår feil

Ifølge ekspertene er det imidlertid både fordeler og ulemper ved denne typen markedsføring.

– Den nåværende globale situasjonen er ingen spøk. Dette er en alvorlig sak, sier Douglas Sellers, kreativ direktør for Siegel+Gale til CNN.

– Merkevarer som designer disse logoene, har potensialet til å redusere alvorlighetsgraden av det vi går gjennom. Kreativiteten, lidenskapen og tanken som går ut på å ville hjelpe, utdanne og være en del av bevegelsen er likevel positivt, legger han til.

Vis mer Skjermdump fra Volkswagen-video

Brian Braiker, sjefredaktør for Ad Age, sier det er på tide at merkevarer gjør en «ekte, meningsfull tjeneste», og viser til selskaper som Gap (GPS) som lager masker for helsepersonell eller LVMH, morselskapet til Christian Dior og Givenchy, som produserer Antibac.

– Å forstå situasjonen, holde kjeft og gjøre noe nyttig er egentlig den eneste veien å gå. Når du ser merkevarer som McDonalds eller Coca-Cola distribuere logoene sine i «solidaritet» slår det feil, sier han til CNN.