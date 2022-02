EU fryser eiendelene til en rekke oligarker med umiddelbar virkning

Flere russiske milliardærer er nå underlagt strenge EU-sanksjoner.

Den russiske milliardæren Mikhail Fridman sa søndag at «krig aldri kan være svaret». Mandag kveld ble han ilagt sanksjoner fra EU. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Mandag kveld har EU fryst eiendelene og innført reiseforbud mot en rekke russiske milliardærer, såkalte oligarker, etter Russlands invasjon av Ukraina, skriver Financial Times, som viser til en lengre sanksjonsliste fremlagt av EU.

På listen finner man blant annet Alfa Group-gründer Mikhail Fridman, som i et brev søndag skrev at «krig aldri kan være svaret». Fridman er opprinnelig født i Ukraina, men har vært russisk statsborger store deler av sitt liv.

Det er anslått at Fridman har en formue på 11,4 milliarder dollar, ifølge Bloombergs milliardærindeks. Han skal ha hatt et verdifall på sine investeringer på drøyt 2,5 milliarder dollar hittil i år.

Milliardærens selskap Letter One eier 33 prosent av oljeselskapet Wintershall Dea, ifølge Upstream. Oljeselskapet ble til da Fridmans DEA slo seg sammen med Wintershall i 2019.

Wintershall Dea er blant de største oljeaktørene på norsk sokkel.

«Engasjert av Kreml»

Fridmans medaksjonær i Alfa Group, Petr Aven, er også ilagt sanksjoner. Aven omtales i EUs oversikt som «en av rundt 50 rike russiske businessmenn» som «regelmessig» møter president Vladimir Putin i Kreml.

«Fridman og hans businesspartner Petr Aven har blitt engasjert i Kremls forsøk på å løfte de vestlige sanksjonene som ble innført som svar på Russlands aggressive politikk mot Ukraina. I 2018 besøkte Fridman og Aven Washington på et uoffisielt oppdrag for å formidle den russiske regjeringens budskap om amerikanske sanksjoner, og motsanksjoner fra Russland», skriver EU om de to businesspartnerne.

Aven har en anslått formue på 5,7 milliarder dollar, noe som gjør han til den 473. rikeste personen i verden, ifølge Bloomberg.

Rosneft-sjef Igor Sechin er også plassert på EUs svarteliste. De siste dagene har både britiske BP og Equinor varslet at de vil trekke seg ut av Russland, og samarbeid med nettopp Rosneft.

«Han er en av Vladimir Putins mest betrodde og nærmeste rådgiver, så vel som personlige venn», skriver EU i sine sanksjonsdokumenter om Sechin.

Rosneft-sjef Igor Sechin. Vis mer

«Bidrar betydelig til russisk økonomi»

Bank Rossiya-aksjonær og langvarig venn av Putin, Gennady Timchenko, er også plassert på sanksjonslisten. Han har en anslått formue på 14,5 milliarder dollar, ifølge Bloomberg.

Timchenko er grunnlegger av Volga Group, som ifølge EU «bidrar betydelig til den russiske økonomien og dets utvikling».

Nikolay Tokarev, toppsjefen i olje- og gasselskapet Transneft, er også ilagt sanksjoner. Tokarev skal ha tjenestegjort i KGB sammen med Putin på 1980-tallet, og betegnes som en langvarig bekjent av presidenten.

På listen er også en rekke andre forretningsmenn, ministre i russiske departementer, Putins pressetalsmann og en filmregissør for å nevne noen.

Sanksjonene innføres umiddelbart, og er den siste pakken i rekken av strenge tiltak EU har tatt mot Russland.