Fortsatt høy prisvekst i Sverige: – Svenskene sliter

Prisveksten i Sverige endte på 10,5 prosent i april. Matvareprisene falt med 1,3 prosent.

På forhånd var det ventet at prisveksten steg med 10,6 prosent i Sverige i april. Bildet er fra Maxi mat ved Charlottenberg shoppingcenter.

– Matvareprisene falt for første gang på siden november 2021, noe som bidro til at inflasjonstakten falt i april, sier Caroline Neander i SCB.

Prisveksten sank litt mer enn ventet til 10,5 prosent på årsbasis. På forhånd var det ventet at prisveksten i Sverige steg med 10,6 prosent, ifølge Bloomberg. Det er uendret fra mars.

– Svenskene sliter

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets peker på at tallene i Sverige regnes på en litt annen måte enn andre steder. Renteøkningen prises nemlig direkte inn i inflasjonstallene, noe som gjør at den i er tre prosent høyere enn den ville vært eksempelvis her hjemme.

Kjerneinflasjonen (KPIF, uten energipriser) falt fra 8,9 prosent i mars til 8,4 prosent i april. Det er høye tall, mener Andreassen.

– Svenskene sliter med dette, men prisnivået er på vei ned også der. Tar man bort renteeffekten er KPI på 7,6 prosent. Og tar man bort energieffekten er den kommet ned fra 9,5 prosent til 8,5 prosent. De har også mindre i strømstøtte enn oss. Det spiller inn. Svenskene kommer til å få kontroll, men det er fremdeles høye tall, sier Andreassen til E24.

Sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreassen.

I april falt matvareprisene i Sverige med 1,3 prosent. Det var først og fremst prisene på frukt og grønnsaker som falt. Andreassen mener svenskene er mer utsatte for prisveksten ute på kontinentet, noe nordmenn slipper billigere unna grunnet landbrukspolitikken.

– Det er første gangen vi ser et fall på over to år. Matvareprisene har vært oppe i en økning på over 20 prosent. Nå ligger økningen på 17 prosent. Dette er tall som kommer til å falle ytterligere. Lønnsveksten er moderat, men den har holdt seg bedre enn i Norge. Det er et stramt arbeidsmarked, men ledigheten er lav.

I en kommentar skriver Oddmund Berg i DNB Markets at det er et lite skritt i riktig retning, men at det er for tidlig å feire.

Sverige har i likhet med Norge et inflasjonsmål på rundt to prosent.

I Norge dempet prisveksten seg til 6,4 prosent i april. Matvarepriser bidro mest til den høye prisveksten, ifølge SSB, etter tilbud i påsken og økte kostnader hos dagligvarekjedene.

Søndag skrev NRK at «harryhandelen» stuper. Til kanalen peker direktør for datatransformasjon i DNB Ine Oftedahl på svak norsk krone, sterk prisstigning på mat i Sverige, endring i alkohol- og tobakkskvoten og høyere drivstoffpriser som noen grunner til at handelen går tilbake.