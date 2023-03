Europeiske børser faller tungt – 13 milliarder kroner barbert bort fra Credit Suisse

Det er bredt børsfall i Europa mandag etter trøbbel i det amerikanske banksystemet.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Del på Facebook Messenger

Saken oppdateres løpende.

Silicon Valley Bank (SVB)-kollapsen har skapt stor usikkerhet i markedet. Oslo Børs faller kraftig sammen med Europa, og i USA er nok en bank i problemer.

Bankuroen smitter over på de europeiske børsene mandag. En rekke bankaksjer faller tungt i morgentimene. I 11-tiden ser det slik ut:

Deutsche Bank ned 6,63 prosent

Nordea ned 3,3 prosent

Societe Generale ned 5,74 prosent

Commerzbank ned 10,47 prosent

BNP Paribas ned 5,64 prosent

Santander ned 7,12 prosent

Unicredit ned 7,3 prosent

Credit Suisse er ned 14,3 prosent

DNB er ned 3,51 prosent

Fallet i Credit Suisse gir et papirtap på rundt 13 milliarder kroner med en pris per aksje på 2,21 sveitsiske franc.

Les også HSBC overtar Silicon Valley Banks arm i Storbritannia

– Naturlig at markedet reagerer

Investeringsdirektør i Nordea, Robert Næss sier at det ikke er sannsynlig med noen smitteeffekt til norske banker.

– Det viser at det er risiko i aksjemarkedet og i bankaksjer. Kanskje norske banker ikke har en slik risiko, men det er nok mer nå at markedet fokuserer på en negativ hendelse. Da er det naturlig at aksjemarkedet reagerer, sier han.

Slik ser det ut for et knippe av de toneangivende indeksen i Europa:

Den brede STOXX Europe 600 faller 2,29 prosent

DAX i Frankfurt faller 2,46 prosent

FTSE100 i London faller 2,22 prosent

CAC40 i Paris faller 2,38 prosent

IBEX35 i Madrid faller 3,53 prosent

FTSEMIB i Milano faller 2,64 prosent

OMX Stockholm 30 faller 4,34 prosent

Silicon Valley Bank-kollapsen

Nisjebanken Silicon Valley Bank (SVB) ble stengt ned av USAs myndigheter før helgen, og ble da den største banken som har gått over ende siden finanskrisen i 2008.

SVB var den 17. største banken i USA, med noen av de største navnene i den amerikanske teknologibransjen på kundelista, ifølge New York Times.

Bankkollapsen førte til at sikringsfondet i USA, Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), tok kontroll på nesten 175 milliarder dollar i kundeinnskudd, tilsvarende 1.867 milliarder kroner.

Sånn gikk det galt for Silicon Valley Bank (SVB) Silicon Valley Bank har konsentrert seg på oppstartsselskaper i teknologitunge Silicon Valley, mens både Signature Bank og Silvergate har spesialisert seg på kryptoaktører. Bankene ble blant annet rammet av lavere innskudd. Kollapsen i Silicon Valley Bank er den nest største i USA gjennom tidene, og det er den største banken som har falt siden finanskrisen da Washington Mutual kollapset i 2008. Bakgrunnen for kollapsen i Silicon Valley Bank er renteoppgang og en gigantisk investeringstabbe. Banken satset på at rentene ville holde seg lave og satte i 2021 – da teknologioppturen var på sitt sterkeste – inn en strøm av innskudd i obligasjonsmarkedet. Det viste seg å føre til milliardtap da rentene gikk opp og kapitalmarkedet tørket inn for teknologiselskaper. Disse tok ut penger fra Silicon Valley Bank og banken måtte frigjøre likviditet ved å selge obligasjonene. Etter at banken i forrige uke meldte at den ville hente milliardbeløp for å dekke tapet, økte frykten og aksjekursen raste. Det hele endte med at myndighetene tok over banken. Amerikanske myndigheter har sagt at de som har skutt inn penger i banken skal få tilbake pengene sine. Men aksjonærene og enkelte usikrede kreditorer har tapt alt. Vis mer

Det hersket full forvirring gjennom helgen rundt hva som ville skje med bankkundenes innskudd. Søndag kveld slo imidlertid amerikanske myndigheter fast at ingen innskudd i Signature Bank eller SVB vil gå tapt. Totalt er det nå tre amerikanske banker som har kollapset i løpet av en uke.

Sent søndag kveld besluttet amerikanske myndigheter å stenge den New York-baserte banken Signature Bank. Samtidig har myndighetene iverksatt tiltak for å bevare tilliten til banksystemet.

Innskuddene for kundene i den britiske delen av SVB sin virksomhet er sikret pengene sine gjennom HSBCs overtagelse.