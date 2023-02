EU tror resesjon kan unngås: Venter økonomisk vekst i 2023

Mandag la EU-kommisjonen sine prognoser for utviklingen i den internasjonale økonomien fremover.

Saken oppdateres!

Inflasjon, krigen i Ukraina og høye energi-priser preger den europeiske økonomien. Og slik vil det fortsette, tror EU-kommisjonen. Likevel er de smått optimistisk.

– EU-økonomien gikk inn i 2023 på en bedre måte enn ventet, skriver kommisjonen i en pressemelding.

Venter vekst

I de ferske tallene kommer det frem at det er ventet en økonomisk vekst på 0,8 prosent i år. Videre er det ventet en vekst på 1,6 prosent inn i 2024.

Kommisjonen peker også på at prisnivået på gass har begynt å stabilisere seg etter Russlands invasjon av Ukraina for et snaut år siden. I tillegg har Kinas gjenåpning etter tre år med strenge coronatiltak påvirke eksporten fra Europa positivt.

Venter inflasjonsnedgang

De spår også en svak inflasjonsnedgang fra 9,2 prosent til 6,4 iløpet av året. Inflasjonstallene har falt tre måneder på rad, mens de venter at kjerneinflasjonens topp ennå ikke er nådd.

Til sammenligning var fredagens inflasjonstall her hjemme på 6,9 prosent, med en kjerneinflasjon på 6,4.

– Vi står fremdeles overfor mange utfordringer, så dette er ikke tiden for å hvile. Vi har så vidt unngått en resesjon, sier Valdis Dombrovskis, økonomisk visepresident i EU.

Da kommisjonen la frem sine spådommer for 2023 i november i fjor, var det ventet en økonomisk vekst på 2,3 prosent. Da var anslaget nedjustert fra 2,8 prosent for EU som helhet og 2,7 prosent for eurosonen i vinterprognosen.

Kommisjonen melder også at arbeidsledighetstallene i Europa er rekordlave.