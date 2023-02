Amerikanske LO ber Oljefondet ta oppgjør med fagforeningsknusing i USA

Den største fagforeningsorganisasjonen i USA drømmer om at Oljefondet skal snakke høyere om hvor viktig retten til å fagorganisere seg er: – De kan gjøre mer.

SER TIL NORGE: Cathy Feingold og Liz Shuler i AFL-CIO på besøk i Oslo. – Det er forfriskende å se at man kan ha samarbeid mellom fagforeninger, bedrifter og myndigheter for å sikre en velstående fremtid for arbeidsfolk. Det ikke er noe som er vanlig i USA, sier Shuler.

Det er to strålende fornøyde fagforeningstopper som møter E24 i foajeen til Norges Bank.

Her har toppene i AFL-CIO, USAs svar på LO, snakket med statsminister Jonas Gahr Støre og Oljefond-sjef Nikolai Tangen om det de brenner mest for: Retten til å organisere seg i fagforeninger og til å kollektivt forhandle på lønn – rettigheter vi tar for gitt i Norge.

– Vi har snakket om kontrasten mellom selskaper som Oljefondet er investert i. Microsoft som har gode rettigheter for sine ansatte, og selskaper som Amazon, Apple og Starbucks, hvor ledelsen aktivt motarbeider ansattes forsøk på å danne fagforeninger, sier Liz Shuler.

Hun er president for AFL-CIO, den sentrale fagforeningsorganisasjon i USA, med over 12,5 millioner medlemmer.

– Vi er her fordi vi vet at Oljefondet er et av de største i verden og er aktivistinvestorer i mange amerikanske selskaper. Så det gir mening at de hører fra fagforeningsledere om hvordan det står til med den menneskelige kapitalen i USA, sier hun.

Fagbevegelsen er svak i USA, og kun rett over 10 prosent av ansatte er organisert. Til sammenligning er rundt 50 prosent organisert i Norge.

Og en svak fagbevegelse betyr dårlige muligheter for å forhandle på lønn, noe som har ført til enorme lønnsforskjeller. I snitt tjener toppsjefer i S&P 500-selskaper S&P 500-selskaperSelskaper børsnotert på indeksen S&P 500, som rommer de 500 største børsselskapene i USA 324 ganger mer enn en typisk arbeidstager.

HÅNDHILSER: USAs president Joe Biden håndhilser på AFL-CIO-president Liz Schuler etter at han talte om fagforeninger og pensjoner i desember i fjor. Der annonserte presidenten at han vil gi 36 milliarder dollar til å forhindre kutt i pensjonene til om lag 350.000 fagforeningsarbeidere og pensjonister i USA.

Ønsker å utdanne

Ved inngangen til 2023 var Oljefondet tungt investert i Apple (209,67 milliarder kroner), Amazon (80,21 milliarder kroner) og Starbucks (11,78 milliarder kroner).

Samtlige selskaper har fått kritikk for å bruke millioner av dollar på «anti-fagforeningskampanjer».

Både Starbucks og Amazon har tidligere benektet anklager om fagforeningsknusing overfor E24.

– Ingen Starbucks-partner (ansatt, red.anm.) har blitt, eller vil bli, disiplinert for å støtte eller delta i lovlig fagforeningsaktivitet, skrev en talsperson for Starbucks i en e-post til E24 i desember.

En talsperson fra Amazon har uttalt at de respekter arbeideres rett til å organisere seg, selv om de har jobbet for at medarbeiderne skal stemme nei til fagforeninger:

– Vi mener at vi tilbyr et innovativt, trygt, sunt og inkluderende arbeidsmiljø, med god lønn og fordeler.

Også Apple har nektet for å forhindre fagforeningsaktivitet overfor New York Times.

– Det er mange selskaper som bryter menneskerettighetene når det gjelder ansattes muligheter til å organisere fagforeninger. Vi ønsker å være sikker på at Oljefondet har all informasjon om de utfordringene vi står overfor, sier fagforeningspresidenten.

I august 2022 presenterte Oljefondet (NBIM NBIMNorges Bank Investment Management) nye krav til selskapene i et forventningsdokument om humankapital.

Her stilles det blant annet krav til lønn, mangfold, arbeidsforhold og rettigheter. Oljefondet nevner også at retten til å organisere seg er sentralt for å sikre arbeidernes rettigheter.

– Tenk om Oljefondet snakket veldig åpent på Davos og andre store plattformer og sa at det er veldig viktig å respektere arbeidstagernes rett til å organisere seg. Det står allerede i dokumentene deres, sier internasjonal direktør i AFL-CIO, Cathy Feingold.

ULIKHETER: Internasjonal direktør i AFL-CIO Cathy Feingold mener de store lønnsforskjellene i USA undergraver demokratiet. – Hvis arbeidere føler at systemet ikke fungerer for dem, kommer de ikke til å støtte systemet.

Hvilke faktorer Oljefondet vurderer når det investerer i et selskap påvirker AFL-CIO sin evne til å kjempe for sine medlemmer, forklarer hun.

Underveis i intervjuet går Nicolai Tangen forbi og takker damene for et godt møte. Ellers har Tangen avslått å kommentere møtet overfor E24.

I en e-post til E24 skriver kommunikasjonsdirektør Marthe Skaar at USA er Oljefondets største marked og det dermed var naturlig å takke ja til å møte AFL-CIO når de er på besøk i Norge.

– Som investor har vi forventninger til at selskaper respekterer menneskerettighetene, inkludert arbeidstageres rettigheter, skriver hun.

I løpet av oppholdet har Schuler og Feingold også møtt med næringsminister Jan Christian Vestre, Equinor, Hydro og Yara.

– Kan gjøre mer

I 2006 bestemte daværende finansminister Kristin Halvorsen å kaste ut butikkjeden Walmart fra Oljefondets aksjeportefølje. På den tiden var det Finansdepartementet som bestemte hvilke selskaper som skulle utelukkes fra Oljefondets investeringer.

Utelukkelsen av Walmart skapte skarpe reaksjoner fra USA, og 13 år senere var Walmart inne i varmen igjen. Ifølge Etikkrådet hadde tilstandene hos Walmart bedret seg for de ansatte.

– Ønsker dere at Oljefondet skal utelukke selskaper som Amazon, Apple og Starbucks fra investeringene, slik de gjorde med Walmart i 2006?

– Jeg tror det handler om å bruke sin innflytelse som eiere av disse selskapene til å løfte frem problemstillinger rundt arbeidernes rettigheter som en del av ESG ESGEnvironmental, social, and corporate governance-tilnærmingen. Det er mye vekt på E, altså på klima, men S blir ikke snakket så mye om, sier Shuler.

Men, dersom Oljefondets klager og innflytelse ikke fører frem, tror de en siste løsning er å selge seg ut.

DAMENE I RØDT: LO-leder Peggy Olsen og president i AFL-CIO Liz Shuler samarbeider tett.

Videre hevder Cathy Feingold og Liz Shuler at organisasjonsfriheten ikke har bedret seg hos Walmart.

– Så vi ønsker fortsatt å presse fondet på dette. Det er en av meldingene vi hadde til dem, sier Shuler.

– Gjør den norske regjeringen og NBIM og selskapene dere har møtt nok for å sikre rettigheter for amerikanske arbeidere?

– De kan gjøre mer. Det er derfor vi er her.

Håper på organisering ved grønne arbeidsplasser

Fremover ser de store muligheter for å skape gode arbeidsplasser i USA – mye på grunn av Joe Bidens «Inflation Reduction Act».

– Vi ser på investeringene i ren energi som kommer fra Norge til USA som følge av IRA, og prøver å sørge for at disse investeringene faktisk skaper gode arbeidsplasser, sier Cathy Feingold.

Hun ønsker at norske selskaper som vil etablere seg sørger for at de skaper arbeidsplasser der ansatte har rett til å organisere seg og til å kollektivt forhandle på lønn.

Inflation Reduction Act (IRA) Amerikansk lovpakke som skal fremme grønn omstilling og utslippskutt i USA.

Innebærer blant annet 369 milliarder dollar i subsidier til grønn energi og teknologi over en tiårsperiode.

Skal stimulere til økt andel elbiler, blant annet ved å gi støtte på opp til 7.500 dollar til husholdninger som kjøper ny elbil, dersom bilen er satt sammen i USA og batteriene inneholder en gitt andel materialer produsert i USA eller i land USA har frihandelsavtale med. Andelen som kreves vil øke med årene.

EIERSKAPSMELDINGEN: Liz Shuler trekker frem regjeringens eierskapsmelding, hvor regjeringen slår fast at norske selskaper også i utlandet skal oppfordre sine ansatte til å organisere seg.

Kommer med oppfordring til Equinor

Feingold trekker frem Equinor, som ønsker å investere i havvind i USA. Hun håper selskapet samtidig vil lage et rammeverk for hvordan selskapet skal oppføre seg i USA.

– Vi skulle gjerne sett det vi kaller «nøytralitet». Altså at selskapene garanterer at det ikke vil ha en anti-fagforeningskampanje. At de lar arbeiderne bestemme selv, sier hun.

– Det kunne definitivt vært «game changing» hvis selskapene tar en mer aktiv rolle i hvordan selskapene styres i USA og sier de ikke ønsker å falle inn i denne anti-fagforeningskulturen.

I en e-post til E24 skriver Equinor at de hadde et godt møte med AFL-CIO, og at selskapet ser frem til å styrke dialogen og samarbeidet med fagforeningen.