Argentina sliter utenfor banen. VM-tittelen kan gi landet et løft.

Argentina kan forvente høyere økonomisk vekst etter VM-tittelen. Men når seiersrusen har lagt seg, vil trolig lite ha endret seg. Krisene står i kø.

De argentinske landslagsspillerne, med Lionel Messi i midten, feiret VM-triumfen i Buenos Aires’ gater tirsdag. Seieren kan gi landet et løft, men spillerne viste ryggen til myndighetene da de kom hjem.

Tirsdag feiret argentinerne som de aldri har gjort før. Lionel Messi og resten av laget kom i triumf til Buenos Aires etter VM-seieren i fotball. Millioner tok imot dem. Resultatet ble fullstendig kaos.

– Det blir en god avslutning på et tøft år for argentinerne.

Det sier Fabian Mosenson. Argentineren, sosiologen og høyskolelektoren ved Høyskolen i Østfold minner likevel om en vesentlig ting: Den jublende massen skjuler den virkelige tilstanden i landet.

Det godt organiserte landslaget, med en klar ledertype og spillere med solide lønninger i euro, står i sterk kontrast til situasjonen på hjemmebane.

– Halvparten av innbyggerne er fattige. Den tidligere så sterke middelklassen krymper, og flere faller nedover på samfunnsstigen, forteller Mosenson.

Preget av spesielle politiske retninger Med sine 44 millioner innbyggere, er Argentina Sør-Amerikas nest største land etter Brasil.

Omkring 90 prosent av befolkningen regnes som etterkommere av europeiske immigranter, de fleste er av spansk og italiensk opprinnelse.

Landets historie har vært preget av flere militærkupp og spesielle politiske retninger.

Etter 2. verdenskrig har Juan Domingo Perons politikk spilt en sentral rolle, både mens han selv styrte og etter han døde i 1974.

Peronismen er en ideologi og bevegelse som kjennetegnes ved at den har blandet tankegods fra ulike politiske retninger.

Landets president Alberto Fernández tilhører venstresiden i Peronistpartiet. Tidligere president Mauricio Macri (2015–2019) tilhørte det republikanske partiet. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

VM-tittelen kan gi økt eksport

Men én effekt av VM-tittel kan vise seg å vare lenger enn gledesrusen. En studie som universitetet i Surrey i England har gjort, viser at VM-vinnerne normalt får en ekstra økonomisk vekst på 0,25 prosentpoeng i de to kvartalene etter seieren.

– Dette er primært drevet av økt eksport, fordi vinnerlandets produkter og tjenester blir mer ettertraktet i det globale markedet, konkluderer studien som ble publisert i november.

Studien benyttet seg av tall fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Veksten i bruttonasjonalprodukt (BNP) i landene som har vunnet VM de siste 60 årene, er blitt sammenlignet med tallene for landene som ikke vant.

Større potensial enn Frankrike

Før VM-finalen ble det påpekt at det var Argentina som hadde økonomisk mest å tjene på en VM-seier. Hadde Frankrike vunnet, ville gevinsten for dem vært minimal – skal vi tro forskerne i Surrey.

– Effekten for Frankrike ville ha blitt mindre, fordi de var den regjerende mesteren etter seieren i 2018.

Etter VM-seieren har millioner av argentinere feiret triumfen i gatene rundt den 67,5 meter høye obelisken i Buenos Aires.

VM-seier gir likevel ingen garanti for økonomisk suksess. Ifølge studien fra Surrey er det ett land som ikke har fått noen økonomisk gevinst av å vinne VM: Spania i 2010. Landet hadde da en statsgjeldskrise som selv ikke VM-seieren kunne løse.

– Økte levekostnader knyttet til en potensiell resesjon resesjonNedgang i bruttonasjonalprodukt (BNP) i to eller flere kvartaler på rad. Kilde: Store norske leksikon. kan overskygge eventuelle effekter av å vinne VM, hevder studien.

Prisene er doblet på ett år

I øyeblikket er det ingen resesjon i Argentina. Men det svinger voldsomt. Etter flere år med synkende bruttonasjonalprodukt (BNP) ble utviklingen snudd i 2021 – som følge av økte skatte- og eksportinntekter og færre covid-restriksjoner. Men prognosene er svake.

– Økonomien fortsetter å vise makroøkonomisk ubalanse som begrenser bærekraften til økonomisk vekst, heter det i Verdensbankens analyse.

Innbyggerne sliter med galopperende levekostnader, og de tre-fire siste årene har den ene økonomiske krisen avløst den andre:

Den argentinske valutaen, pesoen, er kraftig svekket.

Statsgjelden og rentene på den har økt kraftig.

Børsen har rast og utenlandske investorer har rømt.

Inflasjonen det siste året er på nesten 100 prosent.

I tillegg er landet dypt splittet. Den splittelsen går ikke bare mellom makthaverne og opposisjonen, men også innad i regjeringen mellom president Alberto Fernandez og den korrupsjonsdømte visepresidenten Cristina Fernandez de Kirchner.

Ingen skylder mer penger

Om dette ikke er nok, truer også tørke med å ødelegge avlingene og gi eksportsvikt neste år. Samtidig har Argentina vært nødt til å be det internasjonale pengefondet om stadig nye lån. Ingen land skylder fondet mer penger enn Argentina, ifølge analyseselskapet FDI Intelligence.

– Grunnproblemet er at landet aldri er blitt enige om en fordeling av byrdene. Landet klarer ikke å trekke inn nok skatter til å dekke offentlige utgifter, og det har ført til store underskudd som er blitt dekket opp av like store lån, sier Tor Opsvik.

Han er tidligere førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og har arbeidet mye med nyere økonomisk historie i Chile og Argentina.

Alberto Fernandez styrer Argentina etter å ha vunnet valget i 2019. Visepresident er Cristina Fernandez de Kirchner, som var president mellom 2007 og 2015. Hun ble nylig dømt til seks års fengsel for korrupsjon, men slipper trolig å sone dommen.

Får neppe noen politisk betydning

Selv om den økonomiske veksten kan bli påvirket av VM-seieren, er det lite som tyder på at dagens makthavere vil få noen politisk gevinst av den.

Det var trolig ikke tilfeldig at president Alberto Fernández holdt seg borte fra finalen, i motsetning til Frankrikes Emmanuel Macron. Siden VM på hjemmebane i 1978, da den fryktede militærjuntaen militærjuntaenEtter et kupp, styrte en militærjunta Argentina mellom 1976-81. 30.000 mennesker ble myrdet eller forsvant under diktaturet. styrte, har det argentinske landslaget alltid holdt en armlengdes avstand til landets myndigheter.

– Det skal ha vært gjort forsøk fra myndighetene på å få spillerne til presidentpalasset, men jeg tror ikke det vil skje. Forholdet mellom fotballandslaget og myndighetene er følsomt, sier Fabian Mosenson. Han ser ikke bort fra at VM-seieren kan få en negativ innvirkning på presidentens popularitet.

– Argentinerne stoler mer på Messi enn på regjeringen. Jeg har en følelse av at mange argentinere føler at landet vant VM på tross av regjeringen, ikke på grunn av den.

Den argentinske avisen La Nacion skrev onsdag følgende:

«President Alberto Fernández klarte ikke å få tatt bildet han ønsket seg: Presidenten sammen med landslaget på Casa Rosada Casa RosadaPresidentpalasset i Buenos Aires kalles Casa Rosada, på norsk "det rosa huset" - på grunn av fargen på palasset.. Motstanden fra spillerne i troppen til å stille opp sammen med politiske ledere under feiringen frustrerte myndighetene.»

Tror Messi vil stå igjen som vinneren

Når regnskapet gjøres opp, kan derfor merkevaren Lionel Messi stå igjen som den største vinneren – ikke Argentina.

Argentineren Jorge J. Locane er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Han mener seieren ikke først og fremst er en prestasjon for Argentina, men en rettferdig hyllest til tidenes beste fotballspiller.

– Av denne grunn synes jeg det ville være feil å betrakte VM-seieren fra en ortodoks nasjonalistisk hypotese.