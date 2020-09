Mary Trump saksøker onkel Donald: – Svindel var en livsstil

Niesen til USAs president mener at Trump-familien svindlet henne for millioner av dollar.

SAKSØKT: Det kan bli en ny runde i retten for Donald Trump dersom niesen Mary får søksmålet mot ham og søsknene hans til behandling hos en domstol i New York. Vis mer byoutline Evan Vucci / AP

Publisert: Publisert: 25. september 2020 08:47

Søksmålet fra Mary Trump ble levert til en domstol i New York torsdag.

President Donald Trump, hans bror Robert, som nylig døde, og søster Maryanne Trump Barry saksøkes av niesen, som hevder hun er svindlet for millioner, melder blant annet CNN og The Guardian.

AKTUELL NIESE: Mary Trump ble intervjuet av amerikanske medier da hun slapp boken om sin mektige onkel sommeren i valgåret 2020. Hun har bakgrunn som psykolog og forretningskvinne. Vis mer byoutline Alba Vigaray / EPA

Hun og broren Fred Trump III arvet deler av Trump-familiens eiendomsinteresser da deres far, Trumps bror, Fred Trump jr. døde i 1981. Da var Mary Trump 16 år og dermed ikke myndig.

Nå hevder 55-åringen at hun ble presset ut av familiebedriften, som har gjort at hun har tapt millioner av dollar.

– Svindel var ikke bare en del av familiebedriften, men en livsstil, skriver hun i søksmålet.

Omstridt bok

Mary Trump skapte store overskrifter med boken «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man» i sommer. En bok president Donald Trump og familien forsøkte å stoppe.

På sin første utgivelsesdag i juli ble det solgt nesten en million eksemplarer av boken, ifølge CNN.

Søksmålet mot Trump-søsknene er sendt til en rettsinstans i New York for å vurderes av en jury. Men saken må først bli godtatt å bli behandlet på tross av en foreldelsesgrense for svindelsaker, skriver The Guardian.

SØSKEN: Her er to av de som saksøkes avbildet i 2005. Donald Trump og søsteren Maryanne Trump Barry på hver sin side av USAs førstedame Melania Trump. Vis mer byoutline JASON SZENES / AP

Les på E24+ Kan USA bli «great» igjen?