To uker igjen: Forsprang til Biden før innspurten

Både meningsmålingene og bettingselskapene viser nå klart størst sannsynlighet for at Biden vinner. Men Trump hadde ikke målingene med seg da han vant forrige gang heller, og blir resultatet jevnt, er sannsynligheten større for at valget blir bestridt.

INNSPURTEN: Med bare to uker igjen til valget ligger Biden best an på meningsmålingene, uten at det er noe garanti for seier. Bildet er fra Arizona, som er en av de viktige vippestatene som kan avgjøre valget. Vis mer byoutline ROBYN BECK / AFP

Publisert: Publisert: 19. oktober 2020 09:23

Det er bare drøye to uker igjen til presidentvalget i USA. Et snitt av meningsmålingene gir Joe Biden et forsprang på 10,7 prosentpoeng med en oppslutning på 52,4 prosent mot Donald Trumps 41,8 prosent, ifølge det politiske analysenettstedet FiveThirtyEight.

Det er den største ledelsen hittil i år, men fortsatt kan mye skje. Man må ikke glemme at Trump heller ikke lå an til å vinne valget i 2016. Biden har for øvrig en klarere ledelse enn Clinton hadde.

Hillary Clinton fikk riktignok nær tre millioner flere stemmer enn Trump, men på grunn av det indirekte valgsystemet i USA var det likevel Trump som ble president. Dermed blir det minst like viktig hvor man vinner. Noen få vippestater kan bli avgjørende.

Noen få stater kan avgjøre

De åtte statene som blir viktigst er Arizona, Florida, Georgia, Michigan, Minnesota, North Carolina, Pennsylvania og Wisconsin – og Biden leder i alle bortsett fra en av disse statene, ifølge nettstedet Politico. Totalt er det 50 stater i USA.

Meningsmålinger basert på nasjonale undersøkelser kan skjule konsekvenser av store ulikheter i enkelte stater. FiveThirtyEight har imidlertid foretatt 40.000 simuleringer av ulike valgresultat og konkluderer med at Biden ville ha vunnet i 87 av 100 utfall, mens Trump ville gått av med seieren i 12 tilfeller.

Hos bettingselskapene gis det nå klart høyere gevinst hvis man vedder og får rett i at Trump vinner. Det vil si at flest satser på at Biden vinner. Men man skal ikke lenger tilbake enn juni, før verdens største veddemålsaktør på nett, Betfair, viste størst vinnersjanse for Trump, ifølge Reuters.

Usikkerhetsfaktorer

I et jevnt valg er det mange faktorer som kan få betydning for utfallet.

På grunn av coronapandemien vil mange amerikanere i år stemme via posten for første gang. Trump har utallige ganger påpekt at dette åpner for stemmesvindel. Demokratene kritiserer utspillene og mener dette kun er forsøk på å undertrykke stemmer.

Uansett vil galt utfylte stemmesedler eller andre feil i fremgangsmåten, så vel som eventuelle forsinkelser eller forstyrrelser i postleveringen, kunne føre til at ellers gyldige stemmer blir forkastet.

Før helgen hadde over 22 millioner amerikanere forhåndsstemt, enten via post eller via personlig oppmøte. Det er mer enn noensinne tidligere, ifølge BBC. På samme tid i 2016 lå tallet på 6 millioner.

I tillegg kan underbemannede valglokaler på valgdagen få folk som ellers ville ha stemt til å bli hjemme. Allerede rapporteres det om ventetider på opptil 11 timer ved enkelte valglokaler.

Trump-supporterne har ikke gitt opp. Bildet er fra helgens valgkampmøte i Wisconsin. Vis mer byoutline Andy Manis / AP

Ny debatt – siste sjanse

Torsdag er det duket for den siste presidentdebatten før valget. Med uforutsigbarheten til Trump, kan alt skje. Spørsmålet er også om alderen, der den noe yngre Trump har en liten fordel, kan utgjøre en forskjell i slutten av en tøff valgkampanje.

Oppslutningen kan også endre seg i viktige vippestater. Ifølge BBC er det fortsatt nok stater der Trump leder eller er innenfor feilmarginen.

Den siste tiden har Biden imidlertid hentet inn betydelig mer penger fra sine støttespillere, og kan dermed i større grad teppebombe publikum med sitt budskap i sluttspurten. Begge parter har likevel flere milliarder kroner igjen å bruke de siste par ukene.

Skulle valgresultatet bli svært jevnt, er det større sjanse for at det ikke godtas, noe særlig Trump-leieren har gitt signaler om. Det vil kunne føre til en periode med store usikkerhet og en langtrukken avgjørelse i rettssystemet.

Trump har nylig også signalisert at han har begynt å innse at tap er en mulighet, ifølge Politico.

– Kan dere forestille dere at jeg skulle tape? Hele livet mitt, hva skal jeg gjøre. Jeg kommer til å si: Jeg tapte mot den verste kandidaten i politikkens historie. Jeg kommer ikke til å føle meg så bra. Kanskje jeg må forlate landet. Jeg vet ikke, sa Trump på et valgkamparrangement fredag.

Valget i USA er 3. november.

