Et smitteutbrudd i den kinesiske byen Baise har sendt aluminiumsprisen til værs

Den kinesiske byen Baise er verdensledende i produksjon av aluminium. Et mindre smitteutbrudd i byen denne uka har ført til de høyeste aluminiumsprisene på 14 år.

Pandemien har skapt stadige problemer i produksjon og leveranse av sentrale varer fra Asia. I Kina har nå aluminiumsproduksjonen blitt kraftig redusert som følge av nedstengning i den sentrale aluminiumsbyen Baise. Her fra havnen i Qingdao i den østlige Shandong-provinsen. Vis mer

Baise, med sine rundt 3,5 millioner innbyggere, ligger i Guangxi-regionen sørvest i Kina, like ved grensen til Vietnam.

Den relativt ukjente byen omtales ofte som «aluminiums-hovedstaden i Sør-Kina», og byen er ledende både nasjonalt og internasjonalt når det kommer til utvinning og produksjon av det ettertraktede metallet aluminium.

Byen står faktisk for 80 prosent av produksjonen i den ressursrike Guangxi-regionen, som er Kinas største eksportør av metallet. Rundt 500.000 tonn aluminium eksporteres fra regionen hver eneste måned.

Kina er verdens største produsent av aluminium, som er en viktig komponent i de fleste store industrier, blant annet i bilproduksjon, konstruksjonsarbeid og forbrukervarer.

I Kina har de nylig feiret nyttår. Her fra en butikk i Beijing med nyttårseffekter. Produksjonen av aluminium ble redusert som følge av nyttårsfeiringen, og med nedstengning i Baise har situasjonen forverret seg. Vis mer

Smitteutbrudd og nedstenging

Omikronvarianten har ført til hyppig smittespredning av covid-19 verden over, og også i Asia har mange land de siste ukene og månedene sett en økning i smitten for første gang på lenge.

I aluminiumsbyen Baise har smitten økt den siste tiden. Et smitteutbrudd på rundt 190 tilfeller høres kanskje lite ut i internasjonal sammenheng, men Kina har en nullstrategi når det kommer til covid-19. Derfor har myndighetene stadig gått hardt til verks for å forsøke å dempe alle mulige smitteutbrudd med nedstengninger, reiserestriksjoner og massetesting.

Mandag denne uka stengte Baise ned, noe som førte til at flesteparten av innbyggerne må holde seg innendørs med portforbud.

Kinas nasjonale covid-strategi har bidratt å opprettholde en viss økonomisk vekst gjennom pandemien, men de stadige nedstengningene har forårsaket hyppige pauser og forstyrrelser i forsyningen av en rekke viktige eksportvarer til både Europa og resten av verden.

Norge er Europas største produsent av primæraluminium. Her fra Hydros anlegg i Holmestrand. Vis mer

Stengte fabrikker

Nedstengningen av Baise har følgelig medført store konsekvenser i forsyningen av aluminium. En av byens større industriområder bestående av flere viktige fabrikker ble tidligere denne uka sperret av.

– Dette plutselige smitteutbruddet i byen har forverret markedets forventninger om stans i logistikkflyten, i tillegg til forventninger om en gradvis forsyningsstans som følge av produksjonsfall, uttalte byens lokale industriorganisasjon tirsdag.

Onsdag gjenopptok enkelte fabrikker i regionen produksjonen, men en rekke fabrikker og produksjonsanlegg forblir stengt, ifølge industrimonitoren Shanghai Metals Market.

På grunn av stans i frakt og leveranse har et av områdets største produksjonsanlegg, Huayin Aluminium, kuttet produksjonen med hele 1,2 millioner tonn, ifølge det kinesiske forskningsselskapet Antaike.

Høyeste priser på 14 år

De stengte aluminiumsfabrikkene har ført til at den globale aluminiumsprisen har skutt i været, og prisene har ikke vært så høye siden 2008.

Tidspunktet for nedstengningen av Baise er en viktig årsak til prisøkningen, ifølge analytikere. Ved månedsskiftet januar-februar var de fleste fabrikkene stengt eller hadde nedskalert produksjonen i forbindelse med den kinesiske nyttårsfeiringen.

Nedstengningen i Baise skjedde på mandag – samme dag som arbeiderne skulle returnere til fabrikkene etter ferien, altså på et kritisk tidspunkt der lagrene skulle fylles opp igjen etter ferieperioden.

Det var allerede tatt høyde for at aluminiumsprisene ville stige i kjølvannet av ferien, men nedstengningen har altså for alvor satt fart på prisstigningen.

Vil ikke møte etterspørselen i år

Det globale aluminiumsmarkedet står allerede overfor et solid produksjonsunderskudd i år, med en etterspørsel som langt på vei overgår tilbudet. Samtidig forsøker verdensøkonomien å gjenreise seg etter pandemien.

I Europa er Norge den største produsenten av primæraluminium, med sju aluminiumsverk. Årlig produseres rundt 1,2 millioner tonn, ifølge Norsk Industri.

Produksjonen av aluminium er sterkt påvirket av stabiliteten av andre forsyninger. Den pågående konflikten og spenningen mellom Russland og Ukraina har ført til en utbredt frykt for at Europas gassforsyninger fra Russland kan rammes dersom konflikten eskalerer, ifølge analytikere.

Rørledning til besvær

Rørledningen under Østersjøen og gjennom Polen, den såkalte Nord Stream 2-rørledningen, vil kunne frakte russisk gass direkte til Tyskland uten å gå gjennom Ukraina. Gassrørledningen via Østersjøen er ferdigstilt, men foreløpig ikke godkjent for drift.

Det vil den heller ikke bli dersom Russland invaderer Ukraina, fastholdt USAs president Joe Biden denne uka etter et møte med Tysklands statsminister Olaf Scholz. Dette har skapt frykt i markedet, opplyser analytiker Fiona Cincotta i City Index til nyhetsbyrået AFP.

– Aluminiumsproduksjon krever betydelige mengder energi, og gass er den primære drivstoffkilden. Frykten for at Nord Stream 2 kan bli stanset, skyver prisene oppover, sier Cincotta.

– I tillegg er Russland en sentral aktør når det gjelder aluminium. Trusler om sanksjoner fra Vesten bidrar også til at prisene går oppover, sier hun.