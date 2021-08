Flyktninghjelpen i Afghanistan: – Folk får ikke tak i pengene sine

Landdirektør i Flyktninghjelpen i Afghanistan forventer at mange afghanere vil sitte igjen hjemløse, og organisasjonen sliter med å få betalt ut lønn til sine ansatte.

VENTER: Afghanere utenfor en bank i Kabul den 15. august i vente på å få ta ut penger.

Astrid Sletten er Flyktninghjelpens landdirektør i Afghanistan og beskriver den økonomiske situasjonen i landet som svært vanskelig.

– Folk får ikke tak i pengene sine, bankene er stengte og det gjør at vi ikke får betalt lønn til de som jobber for oss, sier hun til E24.

Sletten forteller at hun selv ikke har tilgang på pengene sine. Hun frykter at situasjonen i landet vil føre til at flere trenger hjelp.

– Vi forventer at mange har solgt hjemmene sine og det de har for å ha råd til å komme ut av landet. De som ikke kommer ut vil da sitte igjen hjemløse. Det er også mange som har mistet jobbene sine, sier landdirektøren.

Astrid Sletten er Flyktninghjelpens landdirektør i Afghanistan.

Organisasjonen forbereder seg nå på hvordan de skal hjelpe sårbare, og er i ferd med å legge inn bestilling på 10.000 telt og 70.000 ulltepper.

– Normalt ville vi brukt lokale aktører, også for å bidra til næringslivet, men på grunn av banksituasjonen får vi ikke betalt fabrikkene. Vi velger derfor å handle i Pakistan.

Frykter USA kutter støtten

Organisasjonen får store bidrag fra flere land, deriblant Norge og USA. Direktøren frykter for hva som vil skje med støtten dersom Flyktninghjelpen må betale inntektsskatt til Taliban.

– Vi får store bidrag fra USA. Taliban-ledelsen er på diverse sanksjonslister. Vi er derfor redd for at om vi betaler skatt til Taliban, så vil bidragene fra USA stoppe opp eller at vi må betale tilbake støtte. Vi kommer ikke til å bruke en krone før vi har skriftlig fra USAID at det er greit at vi gjør det uten at det kan få sanksjoner.

Afghanere utenfor en stengt bank i Kabul onsdag denne uken.

Sletten understreker at hun ikke vet om løsningen er for det internasjonale samfunnet å gi støtte til den nye makten i landet eller ikke:

– Jeg har ikke svaret. Det er så storpolitisk. Jeg håper det er noen eksperter som har et godt svar på det.

Hun forteller at de og den humanitære ledelsen tirsdag bestemte seg for å oppfordre alle NGOer til å pause alle sine programmer i landet.

– Vi gjorde dette fordi vi trenger klarhet. Taliban har sagt de vil lage retningslinjer for vårt arbeid, men vi vil ikke at de skal gjøre det uten av vi har en finger med i spillet.

Har reserver i gull og obligasjoner

Da Taliban rykket inn i Kabul rømte Afghanistans sentralbanksjef Ajmal Ahmady med et fly til USA, ifølge BBC.

Etter at Ahamdy hadde kommet seg ut av landet uttalte han at landets rundt ni milliarder dollar i internasjonale reserver er plassert i amerikanske statsobligasjoner og gull.

Han mener dermed at Taliban kun kan få tak i mellom 0,1 og 0,2 prosent av landets reserver.

UD gjennomgår innretning på bistandshjelp

Utenriksdepartementet gir humanitær støtte til norske og internasjonale organisasjoner i Afghanistan, men har foreløpig stoppet bistand til landet på grunn av den uoversiktlige situasjonen etter at Taliban overtok.

Forrige helg uttalte UD at man gjennomgikk innretningen på bistanden, og departementet opplyser til E24 før helgen at den nye innretningen fremdeles ikke er klar.

Arne Strand er forsker ved Chr-Michelsens institutt (CMI), og har god kjennskap til Afghanistan. Han uttalte til E24 forrige helg at 75 prosent av all inntjeningen landet har stammer fra bistand, og at svært mye av dette har handlet i feil hender gjennom korrupsjon.