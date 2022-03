Putins styrtrike oligarker

EU, USA og Storbritannia har fryst eiendelene til flere av Russlands rikeste og Putins nærmeste. Men hvem er de?

Oligarker: Alisjer Usmanov (øverst, med klokken), Aleksej Mordasjov, Igor Setsjin, Roman Abramovitsj, Oleg Deripska og Petr Aven.

Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Både EU og Storbritannias lister over russere som er rammet av sanksjoner som følge av krigføringen i Ukraina nærmer seg 1.000 individer.

President Vladimir Putin og andre toppolitikere er inkludert. Putin-vennlige journalister, militære ledere og medlemmer av nasjonalforsamlingen er også med.

Men oligarkene og milliardærene har kanskje fått mest oppmerksomhet på dette punktet.

Noen sto på listene allerede før invasjonen, men de fleste er lagt til i de tre ukene som har gått siden Russland gikk inn i Ukraina 24. februar.

Så hvem er de rike russerne som fyller vestlige sanksjonslister?

E24 har sett på noen av de rikeste og mest sentrale. Til sammen er de god for rundt 850 milliarder kroner.

Yachten Dilbar, her i Tyrkia i 2019, er blant de russisk-eide luksuseiendelene som er beslaglagt i det siste.

Alisjer Usmanov har ifølge EU blitt kalt en av Putins «favoritt-oligarker», og er en av Russlands rikeste. Metall- og telekom-milliardæren har sin største aksjepost i jern- og stålgiganten Metalloinvest. Han har tidligere vært deleier i fotballklubben Arsenal, men solgte seg ut i 2018. Isteden har han gått inn som deleier og sponsor av en annen engelsk fotballklubb, Everton.

Den store yachten hans «Dilbar», verdt 600 millioner dollar, er beslaglagt av tyske myndigheter, og fotballklubben Everton har suspendert sponsoravtalene den hadde med Usmanov-tilknyttede selskaper – blant annet skulle et av hans selskaper sponse lagets nye stadion som er under oppføring. Ifølge engelske medier var han også med under intervjuprosessen da lagets nye trener Frank Lampard ble ansatt.

Usmanov har en formue på 13,1 milliarder dollar per i dag, ifølge Forbes’ estimater, det er cirka 114 milliarder kroner. USA, EU og Storbritannia har han på sanksjonslisten.

Alisjer Usmanov under en industrikongress i Moskva i 2016.

Roman Abramovitsj er nok først og fremst kjent som eier av fotballklubben Chelsea, som han nå må selge på grunn av britiske sanksjoner. Hvordan han skal få gevinsten av salget er per i dag uklart.

Han er også største eier i Evraz, en av Russlands største stålprodusenter. I tillegg er Abramovitsj inne på eiersiden i verdens største produsent av raffinert nikkel, Norilsk Nickel – et selskap med betydelig aktivitet på Kola-halvøyen, nær den norske grensen.

Abramovitsj har fortid som politiker, blant annet som guvernør i den østlige regionen Tsjukotka. Han ble i sin andre periode utnevnt av Putin.

Abramovitsj har en formue på 7,1 milliarder dollar per i dag, ifølge Forbes’ estimater – det vil si vel 62 milliarder kroner. Storbritannia og EU har han på sanksjonslisten.

Roman Abramovitsj feirer Chelseas Champions League-triumf i mai i fjor sammen med kaptein César Azpilicueta.

Aleksej Mordasjov er blant Russlands rikeste, og toppet sammen med familien Forbes’ liste over rikeste russere i 2021. Ifølge Forbes er han verdens 51. rikeste person.

Han er hovedaksjonær i Sevestal, et av Russlands største stålselskaper. Han også storeier i reisekonsernet Tui.

Investeringsselskapet hans Severgroup er inne på eiersiden i sanksjonerte Bank Rossija og i National Media Group, ifølge EUs begrunnelse for sanksjonene. Mediegruppen kontrollerer TV-kanaler som ifølge EU aktivt støtter russiske myndigheter.

Mordasjov og familien hadde per juni 2021 en formue på 29,1 milliarder dollar, ifølge Forbes’ estimat. Det er 254 milliarder kroner.

Han er på både EUs og Storbritannias sanksjonsliste.

Aleksej Mordasjov er blant Russlands rikeste, og har fått eiendelene sin fryst av både EU og Storbritannia.

Mikhail Fridman er grunnlegger og hovedaksjonær i Alfa Group som blant annet eier Russlands største bank Alfa Bank. Friedman er en av «de originale syv oligarkene» fra perioden til president Boris Jeltsin på 1990-tallet.

Han har også eid i flere oljeselskaper, og blant annet hatt interesser på norsk sokkel.

Fridmann og hans forretningspartner Petr Aven trakk seg fra styret i det London-baserte investeringsselskapet Letterone og en rekke andre verv etter at de ble sanksjonert av EU. Oligarken har kalt krigen i Ukraina for en «tragedie» og har skrevet at «krig aldri kan være svaret» i et brev til sine ansatte.

Formuen til Fridman er anslått til 12,2 milliarder dollar, eller 106 milliarder i norsk valør, ifølge Forbes.

EU og Storbritannia, der han holder til, har begge satt han på sin sanksjonsliste. Nylig fortalte han Bloomberg at alle hans bankkonti er fryst, og at han må søke britiske myndigheter om «ukepenger».

Mordasjov yacht «Lady M» er beslaglagt i Italia.

Petr Aven er Fridmanns businesspartner, og ifølge EU en av oligarkene som står Putin nærmest. Han er som Fridman en viktig aksjonær i Alfa Group og medgrunnlegger av investeringsselskapet Letterone.

Letterone er storaksjonær i det opprinnelig tyske oljeselskapet Wintershall DEA, som har hatt mye aktivitet på norsk sokkel.

Olje-investoren har i etterkant av krigens utbrudd gått av som tillitsmann ved Royal Academy of the Arts i London, og kunstorganisasjonen har sagt at den vil returnere donasjonen hans til sin nåværende Francis Bacon-utstilling.

Aven har en formue på 4,4 milliarder dollar per i dag, ifølge Forbes’ estimater – det vil si vel 38,5 milliarder kroner. Han er på sanksjonslisten til EU og Storbritannia.

Mikhail Fridman (andre fra venstre) sammen med president Vladimir Putin tilbake i 2005. Viktor Vekselberg, en annen av milliardærene på sanksjonslistene, står helt til venstre.

Igor Setsjin er toppsjef Russlands statlige oljeselskap Rosneft, som er en av verdens største oljeprodusenter. Formuen hans er ukjent, men kun lønnen han får er på over 40 millioner kroner i året.

Setsjin en av Putins nærmeste rådgivere, ifølge EU. I sanksjonsbegrunnelsen beskrives han som en av Putins venner.

Setsjin er ansett som et av de mektigste medlemmene i den russiske eliten. Mellom 2008 og 2012 var han visestatsminister i landet.

3. mars beslagla franske tollere Setsjins 190 fot store Amore Vero-yacht til verdi 120 millioner dollar, i det den prøvde å forlate en havn i Sør-Frankrike.

EU, USA og Storbritannia har alle innført sanksjoner mot ham.

Petr Aven og Oleg Deripaska sammen i 2016.

Nikolaj Tokarev leder olje- og gasselskapet Transneft. Han har kjent Putin siden begge var KGB-agenter på 1980-tallet, og sikret seg store verdier på 2000-tallet da Putin kom til makten.

Transneft er en av hovedsponsorene til det gigantiske palasskomplekset nær Gelendzhik som antas å være personlig brukt av president Putin, ifølge EU.

Tokarev står på svartelisten til både USA, EU og Storbritannia. Størrelsen på formuen hans er ikke kjent.

Igor Setsjin venter før et møte mellom Russlands president Vladimir Putin i Kreml i Moskva i 2019.

Sergej Roldugin er den velrenommerte cellisten og dirigenten, som for alvor ble kjent da ICIJ, det Internasjonale journalistnettverket, avslørte at han hadde bidratt til hvitvasking av flere milliarder dollar gjennom Putins skjulte nettverk.

Han skal også ha mottatt mer enn 69 millioner dollar gjennom selskaper innenfor det såkalte Troika Laundromat, samtidig som Panama Papers avslørte at han hadde minst to milliarder dollar, eller 17,5 milliarder kroner, i formue.

Roldugin står som eier av minst fem offshore rederier og har sine eiendeler i Bank Rossija – som kalles «Putins lommebok».

Han beskrives som Putins bestevenn i Putins offisielle biografi «Første person», og er gudfar til Putins eldste datter.

Transneft-sjef Nikolaj Tokarev i møte med Putin i 2019.

Hva er en oligark? Begrepet «oligarker» slik det brukes her oppsto på 90-tallet, og beskriver en sammensatt gruppe med russiske forretningsmenn som har en viss politisk og økonomisk innflytelse i Russland.

Mange av dagens oligarker ble nærmest håndplukket ut av Putins gamle vennekrets da han kom til makten.

Gamle kontakter ble innsatt som nøkkelpersoner i mange av Russlands statseide selskaper.

På grunn av deres tette bånd med Putin har også arvinger av disse oligarkene fått viktige posisjoner, og flere av disse står oppført på EUs sanksjonsliste. Vis mer

Eurochem-eier Andrej Melnitsjenko har fått sin superyacht verdt fem milliarder kroner beslaglagt.

Andrej Melnitsjenko eier Yara-konkurrenten Eurochem og kullselskapet Suek. Han er eneste russiske oligark som så langt har økt formuen i år, ifølge Bloomberg. Han er god for rundt 115 milliarder kroner, ifølge Forbes.

Melnitsjenko eide inntil nylig en superyacht verdt over fem milliarder kroner. Denne ble beslaglagt av italiensk Økokrim etter at han havnet på EUs sanksjonsliste.

Ifølge EU er Melnitsjenko del av den mest innflytelsesrike kretsen av russiske forretningsmenn med tette bånd til den russiske regjeringen.

Sektorene Melnitsjenko opererer i gir også betydelige inntekter til Russlands krigskiste, ifølge EU.

Deripaskas hus i London ble okkupert etter han ble satt på Storbritannias sanksjonsliste.

Oleg Deripaska er ifølge Forbes god for rundt 20 milliarder kroner, og var på et tidspunkt Russlands rikeste, før mye av formuen forsvant i finanskrisen i 2008.

Han skal ifølge det amerikanske finansdepartementet ha opptrådt som Russlands representant i utlandet, i tillegg til at han er knyttet til drapstrusler, utpressing, hvitvasking og ulovlig avlytting.

Det førte til at Deripaska ble satt på USAs sanksjonsliste allerede i 2018. Disse sanksjonene skal ha kostet oligarken 40 milliarder kroner, ifølge Reuters.

Deripaska er likevel ikke på EUs sanksjonsliste, men ble denne uken sanksjonert av Storbritannia. Ifølge myndighetene i Storbritannia skal oligarken ha eiendom for mangfoldige millioner i landet.

En gruppe anarkister tok seg denne uken inn i det som skal være herskapshuset til Deripaska i England. Huset ligger midt i London, og engelsk politi brøt opp døren til boligen for å fjerne demonstrantene, meldte Sky News.

Deripaska har vært i Norge flere ganger. Han skal blant annet ha vært på fisketur i området rundt Molde i 2016, den gang avslørt av bilder en eskortepike la ut på Instagram av turen, ifølge Aftenposten.

Privatflyet og yachten til Deripaska ble så sett i Molde igjen i 2018, skriver Aftenposten. Da var også privatflyet til Roman Abramovitsj i byen.

German Khan i 2010 før et møte med Putin og Venezuelas olje- og energiminister.

German Khan ble født i Kyiv men er russisk statsborger. Han var medgrunnlegger av Alfa Bank, Russlands største privateide bank. Han kontrollerer i dag Alfa Group og Letterone sammen med blant andre Mikhail Fridman. Ifølge Forbes er Khan god for 70 milliarder kroner.

Tirsdag gikk Khan ut av styret til det tyske oljeselskapet Wintershall DEA, ifølge Reuters. Avgjørelsen kom samme dag som Khan ble satt på EUs sanksjonsliste. Ifølge EU skal Khan ha et nært forhold med Putin. Blant annet skal Khan ha hjulpet Putins eldstedatter med et veldedighetsprosjekt kalt Alfa-Endo.

Khan er også på sanksjonslisten til Storbritannia og USA.

Viktor Vekselberg

Viktor Vekselberg er god for 50 milliarder kroner. Han ble født nær Lviv i Ukraina, men er nå russisk og kypriotisk statsborger.

Vekselberg ble satt på USAs sanksjonsliste allerede i 2018. På grunn av disse skal over 12 milliarder kroner ha blitt fryst i amerikanske og sveitsiske bankkontoer, ifølge Vekselberg selv. I år ble Vekselberg også sanksjonert av Storbritannia.

Vekselberg slo seg opp på aluminium og gruvedrift, før han gikk sammen med Oleg Deripaska og Mikhail Fridman for å tjene penger på annen industri. Oligarken skal eie flere Fabergé-egg verdt nesten én milliard kroner, ifølge Forbes.

PS! Formuene som er oppgitt i denne artikkelen baserer seg på Forbes-milliardærliste – grunnet sanksjonene mot russisk næringsliv i forbindelse med krigen kan verdier og formuer ha endret seg siden listen ble laget.

Øvrige kilder: EU, britiske og amerikanske myndigheters lister og pressemeldinger om sanksjonering, The Guardian, Reuters.