Storbritannia sanksjonerer oligarker – inkludert Chelsea-eier Abramovitsj

Storbritannia innfører sanksjoner mot syv russiske oligarker. Det inkluderer Chelsea-eier Roman Abramovitsj, som blant annet får sine britiske eiendeler fryst.

Chelsea-eier Roman Abramovitsj har frem til nå ikke vært direkte rammet av sanksjoner. Vis mer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det melder myndighetene i Storbritannia.

Storbritannia kommer til å fryse eiendelene han har i landet, og han vil ikke få lov til å gjøre transaksjoner med britiske personer og virksomheter. Abramovitsj blir også ilagt innreiseforbud.

I tillegg kommer en av Abramovitsj forretningspartnere, Oleg Deripaska, til å bli ilagt de samme sanksjonene.

I tillegg blir fem andre russiske oligarker også ilagt sanksjoner av Storbritannia:

Igor Sechin, administrerende direktør i Rosneft

Andrey Kostin, styreleder i VTB Bank

Alexei Miller, administrerende direktør i Gazprom

Nikolai Tokarev, direktør for statseide Transneft

Dmitri Lebedev, styreleder for Bank Rossiya

– Det kan ikke være noen trygg havn for de som har støttet Putins grusomme angrep på Ukraina, sier statsminister Boris Johnson i en uttalelse.

– Dagens sanksjoner er det siste trinnet i Storbritannias urokkelige støtte til det ukrainske folket. Vi vil være hensynsløse i å forfølge dem som muliggjør drap av sivile, ødeleggelse av sykehus og ulovlig okkupasjon av allierte, fortsetter han.

Dette er det siste av en rekke sanksjoner Storbritannia har innført mot Russland etter at landet invaderte Ukraina.

De britiske sanksjonene retter seg mot over 200 russiske enkeltpersoner, bedrifter og datterselskaper, ifølge myndighetene. De sikter mot flere deler av Russlands økonomi, blant annet forsvarsindustrien, banksektoren og transportbransjen.

Hva er en oligark Begrepet «oligarker» oppsto på 90-tallet, og beskriver en sammensatt gruppe med russiske forretningsmenn som har en viss politisk og økonomisk innflytelse i Russland.

Mange av dagens oligarker ble nærmest håndplukket ut av Putins gamle vennekrets da han kom til makten.

Gamle kontakter ble innsatt som nøkkelpersoner i mange av Russlands statseide selskaper.

På grunn av deres tette bånd med Putin har også arvinger av disse oligarkene fått viktige posisjoner, og flere av disse står oppført på EUs sanksjonsliste. Vis mer

Vil selge Chelsea

Abramovitsj uttalte nylig at han vil selge Chelsea, etter at han først sa at han gir fra seg kontrollen over den engelske fotballklubben. Han sa i den forbindelse at han alltid har valgt å ta avgjørelser som er til det beste for klubben.

– I den nåværende situasjonen, har jeg derfor tatt avgjørelsen om å selge klubben, fordi jeg mener det er det til det beste for klubben, de ansatte, og sponsorene og partnerne, skrev han i en pressemelding.

Abramovitsj har en anslått formue på 13,9 milliarder dollar, ifølge Bloombergs milliardærindeks.

Han er største eier i Evraz, som er Russlands største stålprodusent. I tillegg har han eierskap i verdens største produsent av raffinert nikkel, Norilsk Nicklel.