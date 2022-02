Tørke i Vest-Afrika: Kakaoprisene øker

Mangel på nedbør i Vest-Afrika skaper trøbbel for kakaoproduksjonen, men for norske sjokoladeelskere vil effekten slå inn først om en stund.

Noe redusert tilgang på kakao de kommende årene kan gi dyrere sjokolade på sikt, tror Håkon Mageli i Orkla.

I februar har prisene på kakaobønner steget med 8,4 prosent til 2.731 dollar per tonn, skriver The Wall Street Journal. Det er den høyeste prisen siden november 2020.

Tørt vær og lite nedbør er hovedårsaken til prisstigningen.

På denne tiden av året er det vanligvis tørkeperiode i Elfenbenskysten, verdens største eksportør av kakaobønner.

Vanligvis er det knapt med nedbør i landet fra november til mars, men ifølge analytikere skal nedbørsmengden likevel ha vært under gjennomsnittet de siste ukene. Dette regner de med vil føre til reduserte avlinger og prisøkninger i tiden fremover.

– Kakaoprisene øker og sjokoladeplaten din vil bli dyrere, sier Peter Mooses, trader ved RJO Futures, til avisen.

Ifølge WSJ advarer flere analytikere om at vedvarende mangel på nedbør vil skade avlingene som skal høstes i april. Dermed vil det kreves større mengde bønner for å produsere samme mengde sjokolade.

Dårlig avling i april kan også gi indikasjon om at avlingen som vokser mellom april og november også kan bli dårlig.

– Dersom vi får lange perioder mad høye temperaturer og lite regn, vil prisene fortsette å stige, sier Mooses.

Ingen sjokoladekrise

Håkon Mageli, konserndirektør for kommunikasjon i Orkla, skriver i en e-post til E24 at svingninger i kakaoprisene ikke påvirker sjokoladeproduksjonen i stor grad.

Økte råvarepriser vil heller ikke medføre høyere butikkpriser – med det første.

– Vi har normalt to «vinduer» hvor vi kan justere prisene våre. Den første muligheten var 1. februar, mens den andre er 1. juli, skriver han.

Orkla eier blant annet sjokoladeprodusenten Nidar.

Konserndirektør for kommunikasjon i Orkla, Håkon Mageli Vis mer

Mageli tror ikke at potensielt økte sjokoladepriser vil påvirke det norske markedet i stor grad, og han har inntrykk av at folk er villige til å betale en høyere pris om for snopet.

– Jeg tror ikke sjokolade har noen særstilling kontra andre produkter.

Selv om tilgangen på kakao har vært god det siste året, er Orkla klare på at dette kan snu.

– Det forventes noe redusert tilgang i 2022 og 2023, noe som på sikt kan føre til høyere sjokoladepriser, skriver Mageli.

Dyrere råvarer

Flere kakaobønder i Elfenbenskysten opplever nå at mangelen på regn svekker kvaliteten på bønnene, skriver Reuters. Mange faste kjøpere skal ha fortet seg og kjøpt bønner med god kvalitet og størrelse.

Vanligvis krever store eksportører 100 gram bønner per 100 gram kakao. Nå derimot vil det kreves opp mot 115 gram bønner per 100 gram kakao, som følger av svekket kvalitet.

Kakao er en av flere råvarer som har steget i pris det siste året. I høst var kaffeprisen den høyeste på flere år, og har fortsatt å stige i 2022. Prisene presses av dårlig vær og trøbbel i de globale forsyningskjedene.

Tørke i Sør-Amerika har rammet produksjonen av soyabønner. Prisen har av den grunn steget med 18 prosent hittil i år, ifølge Wall Street Journal.

Sukkerprisen steg kraftig igjennom hele fjoråret, etter frost i Brasil, en av verdens største produsenter av sukkerrør.